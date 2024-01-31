Про це 24 Каналу заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса, коментуючи стан і значення фінансової допомоги Києву. Як відомо, на позицію західних лідерів вплинула загроза відкритого протистояння з Росією, якщо Україна впаде.

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"Тепер тривають розмови, що треба посилити підтримку, бо якщо Україна впаде, то це призведе до нападу Росії на ЄС. Це кардинальний поворот, який нам дуже вигідний", – наголосив Фурса.

Саме такими заявами європейські політики обґрунтовують своєму населенню, що потрібно допомагати Україні. Особливо на тлі затримання допомоги від США через внутрішньополітичну кризу.

Уже можна побачити, що військова підтримка саме від ЄС збільшується. Ще не відомо, що буде від Іспанії, Італії та Франції, але навіть без їхньої участі сума вже становить 15 мільярдів євро.

Без західної підтримки українська економіка колапсує

Перебуваючи в стані повномасштабної війни, Україна змогла зберегти макроекономічну стабільність. Натепер можна говорити про зростання економіки, мінімальну інфляцію, стабільний курс валют. Ба більше, у країні навіть не підвищили податки.

Це все завдяки нашим партнерам, завдяки західній підтримці. Тому якщо цю підтримку забрати, то все це буде зруйновано і через пів року ми побачимо дуже-дуже погану економічну ситуацію,

– констатував Фурса.

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