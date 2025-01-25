На фронте Россия становится более зависимой от боеприпасов Северной Кореи, – ЦПД

Северная Корея продолжает поставлять оружие в Россию. В Центре противодействия дезинформации говорят, что Кремль становится более зависимым от помощи КНДР.

Сейчас Россия использует более 50%, а на некоторых участках более 70% артиллерии и мин из Северной Кореи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

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Что известно о зависимости России от КНДР на фронте

В Центре противодействия дезинформации говорят, что Россия на фронте в целом очень зависима от северокорейских боеприпасов.

Поставка кндровских 170-миллиметровых САУ М1978 Koksan России и их отправка на Курщину говорит также о потере единиц тяжелой артиллерии российской армией и ее недостаток, поэтому Москва все больше полагается на Пхеньян и становится зависимой,

– добавляет Коваленко.

Ранее он также отметил, что помощь от Северной Кореи дает России возможность продолжать вести войну с высокой интенсивностью.

Однако, Коваленко отмечает, что после смены администрации в США Ким Чен Ын может попытаться "сыграть в игру" с Дональдом Трампом и приостановить поставки живой силы и оружия в Россию. Это может вызвать серьезные проблемы для Кремля, ведь сейчас российский ВПК не способен покрыть потребности столь интенсивной войны.