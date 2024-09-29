Дания инвестирует в оборонную промышленность Украины более 628 миллионов долларов

Дания совместно с нашим государством договорились об инвестициях в украинскую оборонную промышленность на общую сумму 4,2 миллиарда датских крон. Для этого используют замороженные российские активы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Дании. Общая вышеупомянутая сумма равна около 628 миллионов долларов.

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Дания инвестирует в украинскую оборонную промышленность

Согласно обнародованной датским Минобороны информации, украинское оружие и техника будут попадать на фронт с помощью финансирования со стороны Дании. Для этого она использует доходы от замороженных российских активов.

Глава оборонного ведомства страны Трельс Лунд Поульсен совместно с Рустемом Умеровым и министром стратегической промышленности Германом Сметаниным подписали соглашение о намерениях продолжить сотрудничество по контрактам с оборонными предприятиями в Украине.

План будет профинансирован за счет 1,3 миллиарда датских крон, которые правительство выделило из госбюджета, и 2,9 миллиарда датских крон из замороженных российских активов.

Дания лидирует, осуществляя пожертвования вооружений непосредственно от украинской оборонной промышленности. Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, которое пользуется спросом,

– заявил Поульсен.

Таким образом Дания стала первой страной НАТО, которая будет инвестировать средства в производство вооружения на территории Украины. Еще в июне 2024 года Украина и Дания подписали соответствующий меморандум на полях "Рамштайн".