"Техника старая, но функциональная": Франция передаст Украине сотни бронемашин и зенитные ракеты
Источник:Le Monde
Франция анонсировала новый пакет военной поддержки для Украины, который должен помочь военным удерживать линию обороны. Он будет включать бронетехнику и зенитные ракеты.
Собственно, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сделал важное заявление. По его словам, Украина получит сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster для усиления ПВО.
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Новый пакет помощи от Парижа
Лекорню отметил, что бронетехника, которая уже не новая, но до сих пор функциональная, поможет удерживать оборону на большой линии фронта. "Это абсолютно ключевой момент для мобильности войск", – сказал он.
Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины: это абсолютно необходимо для мобильности войск,
– добавил министр обороны Франции.
Зенитные ракеты Aster 30, которые Франция планирует передать, являются аналогом американской системы Patriot и значительно усилят украинскую противовоздушную оборону. Министр также сообщил о разработке боеприпасов с дистанционным управлением, которые могут быть доставлены в Украину уже летом 2024 года.
Себастьян Лекорню выразил убеждение, что новый пакет военной помощи значительно укрепит обороноспособность Украины и поможет удержать линию фронта. В общем Франция, как один из ключевых союзников, продолжает поддерживать наше государство в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.
Будут ли французские солдаты в Украине
- 26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже президент Франции допустил возможную отправку войск НАТО в Украину. Эммануэль Макрон хоть и признал, что нет консенсуса у западных лидеров по этому вопросу, его слова вызвали оживленные дискуссии.
- Ключевые партнеры Елисейского дворца, в частности Польша и Германия, отвергли возможность отправки западных войск на территорию Украины. Однако 30 марта председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве в Одессе заявила, что нет ничего невозможного.
- По словам чиновника и французского лидера, после начала вторжения страны Запада каждый раз говорили "это невозможно", однако затем принимали соответствующие решения. В то же время эти слова не означают, что французские солдаты или бойцы из других европейских стран вскоре будут воевать против россиян.
- Международная пресса ставит риторику Парижа под сомнение, формируя вопрос таким образом: действительно ли слова Макрона будут подкреплены действиями. Кроме того, мировые газеты не без упреков в сторону Парижа бросают тезис, что Франция не является лидером среди государств по объемам помощи Украине.