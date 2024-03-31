"Техника старая, но функциональная": Франция передаст Украине сотни бронемашин и зенитные ракеты

Франция анонсировала новый пакет военной поддержки для Украины, который должен помочь военным удерживать линию обороны. Он будет включать бронетехнику и зенитные ракеты.

Собственно, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сделал важное заявление. По его словам, Украина получит сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster для усиления ПВО.

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Новый пакет помощи от Парижа

Лекорню отметил, что бронетехника, которая уже не новая, но до сих пор функциональная, поможет удерживать оборону на большой линии фронта. "Это абсолютно ключевой момент для мобильности войск", – сказал он.

Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины: это абсолютно необходимо для мобильности войск,

– добавил министр обороны Франции.

Зенитные ракеты Aster 30, которые Франция планирует передать, являются аналогом американской системы Patriot и значительно усилят украинскую противовоздушную оборону. Министр также сообщил о разработке боеприпасов с дистанционным управлением, которые могут быть доставлены в Украину уже летом 2024 года.

Франция требует от своей оборонной промышленности увеличить производство и ускорить поставки, чтобы удовлетворить потребности собственной армии и поддержать Украину. Лекорню отметил важность быстрых поставок, ведь потребности Вооруженных Сил Украины постоянно растут.

Себастьян Лекорню выразил убеждение, что новый пакет военной помощи значительно укрепит обороноспособность Украины и поможет удержать линию фронта. В общем Франция, как один из ключевых союзников, продолжает поддерживать наше государство в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

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