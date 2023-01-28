Германия помогает Киеву, чтобы война не приблизилась к ее границам, – Шольц

Олаф Шольц выпустил видеообращение, в котором рассказал о политическом курсе Берлина в отношении России и войне в Украине. Канцлер Германии подчеркнул, что учитывает не только необходимость поддержки нашего государства, но и соображения безопасности его страны.

В Wall Street Journal со ссылкой на свои источники заявили, что Шольц, критикуемый за нерешительность в вопросе передачи западных танков Украине, на самом деле сыграл ключевую роль в снятии неофициального табу на такую помощь. В частности, именно он убедил в необходимости поставки американских танков президента США Джо Байдена, который сомневался в том, что нужно это делать.

Заметьте Германия может передать истребители, но через некоторое время, – Подоляк

Германия не хочет, чтобы война не приблизилась к ее границам

По словам Шольца, приоритетом правительства остается безопасность Германии.

Наша цель ясна – в России не должно получиться расширить границы применением силы,

– заявил канцлер.

Он также добавил, что немцы хотят "мира в Европе и чтобы война не становилась ближе". Внешнеполитический курс Германии основывается на трех принципах:

гуманитарная, финансовая и военно-техническая поддержка Украины;

предотвращение эскалации конфликта, перерастания его в войну между Россией и НАТО;

тесная координация всех действий с союзниками и партнерами во главе с США.

Шольц отметил, что с начала нападения России на Украину правительство Германии принимает взвешенные решения, всегда согласовывающиеся на международном уровне. Он напомнил, что "страшную, жестокую и бессмысленную войну" в Украине спровоцировал именно президент России Владимир Путин.

Стоит прочесть Байден или Шольц: кто первым решил предоставить Украине танки

Больше о помощи Украине от Германии