ВСУ получат от Rheinmetall дальнобойные снаряды к артиллерии

Украина получит прототипы артиллерийских снарядов дальностью в 100 километров. Отмечается, что такая помощь будет предоставлена от немецкого оборонного предприятия Rheinmetall.

Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер. Он отметил, что поставки артиллерийских боеприпасов будут в рамках оборонной помощи Украине.

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"Артиллерия меняет правила"

Армин Паппергер сообщил, что в этом году Rheinmetall должен поставить "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. Сообщается, что среди них будут также и прототипы артиллерийских боеприпасов с дальностью до 100 километров.

Сейчас компания сосредоточена, в том числе на производстве артиллерийских боеприпасов. Артиллерия меняет правила,

– подчеркнул глава концерна.

По его словам, по состоянию на сейчас наше государство может лишь ограниченно ответить на российские артиллерийские атаки из-за нехватки боеприпасов. В то же время в Европе и США мощности по производству артиллерийских боеприпасов в последние годы постепенно сокращались.

До российского нападения на Украину мощность Rheinmetall составляла около 70 тысяч снарядов в год. В этом году группа DAX уже ожидает 700 тысяч снарядов. В среднесрочной перспективе должно быть 1,1 миллиона.

"Западный мир не готов к обычной войне", – уточнил Паппергер.

Сейчас самыми мощными боеприпасами считаются 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые Украина имеет или имела на вооружении на сегодня, также поступили в Украину благодаря немецкой помощи, но не от Rheinmetall. Это были боеприпасы Vulcano в разных версиях.

На днях в Германии подожгли дом руководителя Rheinmetall

В Германии горел садовый дом главы машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Инцидент произошел в ночь на 29 апреля. Об этом писало издание Bild.

Как отметили в издании, в письме на платформе Indymedia неизвестные признались в содеянном, в частности, обвинили концерн в поставках оружия для Украины.

В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство в садовом доме Армина Паппергера,

- говорится в письме.

Там отметили, что "Rheinmetall является одним из бенефициаров так называемого переломного момента" и что компания накапливает "различные старые типы танков", которые "теперь могут быть проданы в Украину с боеприпасами и с большой прибылью".