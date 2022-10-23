Зеленский провел переговоры с главой МВФ: что обсуждали
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский 23 октября провел переговоры с директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Среди тем была следующая поддержка Украины.
Недавно Международный валютный фонд выделил нашему государству 1.3 миллиона долларов. В частности, они будут направлены на социальные выплаты.
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Зеленский поговорил с Георгиевой
Президент рассказал, что 23 октября провел разговор с директором Международного валютного фонда.
Указал на важность координационной платформы доноров Украины. Благодарен за 1,3 миллиарда долларов чрезвычайной помощи,
– отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать максимум, чтобы достойно пройти мониторинговую программу МВФ и как можно быстрее перейти к новой.
Президент разговаривал с главой МВФ / Фото Владимира Зеленского
Куда направят деньги от МВФ
Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что 1,3 миллиарда долларов от МВФ уже поступило в Украину. Их направят на первоочередные нужды:
- усиление обороноспособности,
- выплату пенсий,
- социальные программы,
- поддержку экономики.
Всего с начала полномасштабного российского вторжения МВФ предоставил Украине 2,7 миллиарда долларов. Кроме того, в ближайшее время совместно с Фондом начнется подготовка к новой специальной программе поддержки, которая заработает в следующем году.
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