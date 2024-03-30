Россия 29 марта массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами различных типов. Под прицелом врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура.

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Что сказали в Белом доме

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что чтобы защитить украинцев от российской агрессии, Конгресс Соединенных Штатов должен немедленно принять решение о предоставлении помощи для Киева.

Этой ночью Россия осуществила одну из крупнейших воздушных атак на энергосистему Украины с начала войны, лишив многих людей по всей стране тепла, воды и электроэнергии во все еще холодные дни ранней весны, – говорится в заявлении американского чиновника.

По ее словам, подобные бомбардировки являются частью серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины и "ужасным напоминанием" об усилиях россиян сломать дух украинского народа и "погрузить его в темноту".

Представительница Белого дома отметила, что для того, чтобы помочь Украине защититься от постоянных атак, Палата представителей Конгресса США обязана принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности.

Он содержит 60 миллиардов долларов для Украины, что может поспособствовать предоставлению нашему государству большего количества средств противовоздушной обороны от Соединенных Штатов.

"Потребность Украины является неотложной, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек", – подчеркнула Уотсон.

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