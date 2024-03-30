Росія 29 березня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" і ракетами різних типів. Під прицілом ворога вкотре опинилася енергетична інфраструктура.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала Україну

Що сказали у Білому домі

Речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон заявила, що аби захистити українців від російської агресії, Конгрес Сполучених Штатів повинен негайно ухвалити рішення стосовно надання допомоги для Києва.

Цієї ночі Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України з початку війни, позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електроенергії у все ще холодні дні ранньої весни, – йдеться у заяві американської посадовиці.

За її словами, подібні бомбардування є частиною серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України та "жахливим нагадуванням" про зусилля росіян зламати дух українського народу і "занурити його в темряву".

Представниця Білого дому наголосила, що задля того, аби допомогти Україні захиститися від постійних атак, Палата представників Конгресу США зобов'язана ухвалити двопартійних додатковий законопроєкт про національну безпеку.

Він містить 60 мільярдів доларів для України, що може посприяти наданню нашій державі більшої кількості засобів протиповітряної оборони від Сполучених Штатів.

"Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок", – наголосила Вотсон.

Конгрес затримує надання фінансування для Києва: останні новини