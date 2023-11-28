"Надеюсь, в ближайшее время": спикер Джонсон назвал условие одобрения помощи Украине от США

Майк Джонсон выразил уверенность, что Палата представителей может одобрить предоставление дополнительных средств на помощь Украине и Израилю. И что сделает это к рождественским праздникам.

По словам спикера Палаты представителей Конгресса, он "уверен и оптимистичен". В то же время у Майка Джонсона есть условие. Речь идет об изменениях в политике безопасности границ. Этого требуют республиканцы.

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Перед политиками стоит одно условие

Я думаю, что все это произойдет в ближайшие дни. Я уверен и оптимистично настроен, что мы сможем это сделать – перешагнуть границу,

– сказал Джонсон во время своего визита во Флориду.

В то же время Джонсон отметил, что существует "ощущение неотложности" в получении помощи как Израилю, так и нашему государству. По его словам, "много вдумчивых переговоров" ведется членами Конгресса.

Конечно, мы не можем позволить (президенту России – 24 Канал) Владимиру Путину пройти маршем через Европу, и мы понимаем необходимость оказания там помощи. Мы сказали, что если мы хотим оказать дополнительную помощь Украине, а большинство членов Конгресса считают это важным, мы должны также работать над изменением нашей собственной пограничной политики,

– заявил Джонсон.

Не столь оптимистичен глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. Он ранее заявлял, что новую помощь США Украине и Израилю до конца года будет сложно принять. По его словам, причина кроется в отсутствии компромиссов между демократами и республиканцами, касающимися пограничной политики.

В США отреагировали на слухи о "заморозке" войны в Украине

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что в переговорах Путин не заинтересован. Следовательно, во время заседания министров иностранных дел США "подтвердят свою приверженность Украине".

Он добавил, что президент России рассуждает, что если сейчас "переждет", то сможет снова вернуть контроль над Украиной. По словам О'Брайена, это ставит под угрозу безопасность всего НАТО.

Поэтому мы считаем, что дальнейшее вторжение России в Украину, начатое в феврале 2022 года, должно оставаться стратегической неудачей для России и не может быть допущено для создания еще одной базы, с которой, как вы знаете, Россия будет утверждать свой имперский контроль над Украиной, а также сможет угрожать другим странам-членам НАТО,

– сказал он.

Кроме того, американский дипломат отметил, что наше войско уже вернуло 50% территорий, захваченных Россией в 2022 году. Он добавил, что США видят реальные достижения военной деятельности Украины и "имеют основания надеяться, что их будет еще больше".