Российский публицист из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что за помощь Украине всегда голосовало около 100 республиканцев. Он добавил, что их лидер в Сенате Митч Макконнелл объяснял, что они поддерживают Украину и понимают, что победа Путина будет геополитической катастрофой.

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Однако ныне республиканцы хотят воспользоваться возможностью и заставить демократов принять новый закон о миграции. Речь идет не о финансировании защиты границы, а о принципиальном изменении закона о миграции. То есть её резкое ограничение.

"Этого республиканцы давно добиваются от демократов. Они решили играть в такой "покер", – сказал Пионтковский.

По словам российского публициста, около 30 лет он наблюдает, как перед распределением американского бюджета всегда есть угрозы о шатдауне. Американские политики шантажируют друг друга и требуют продвигать в бюджет близкие к себе статьи.

Что такое шатдаун Это состояние, когда определенная часть правительства США перестает работать. Все потому, что новый бюджет не принят.

"Сейчас ситуация чревата не экономическим шатдауном, не экономическим банкротством, а геополитическим банкротством", – подчеркнул Андрей Пионтковский.

Президент США Джо Байден, глава Пентагона Ллойд Остин и государственный секретарь США Энтони Блинкен говорили о том, что будет, если Украине не помочь.

Так, например, министр обороны США даже напугал американское общество. Мол, если Украине не помогут, то Соединенные Штаты рассматривают вариант отправки американских военных в Европу.

Это будет геополитическое банкротство. Мне сложно представить себе, что это произойдет. Это "расписаться", что Америки нет, что Америка уходит из мировой истории,

– отметил публицист.

По его мнению, стоит воздействовать на республиканцев, которые являются американскими друзьями Украины и не раз приезжали в Киев.

"Довольно играть в такие страшные игры. Это может закончиться банкротством Америки", – убежден Пионтковский.

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