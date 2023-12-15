Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що за допомогу Україні завжди голосувало приблизно 100 республіканців. Він додав, що їхній лідер у Сенаті Мітч Макконнелл пояснював, що вони за підтримку України й розуміють, що перемога Путіна буде геополітичною катастрофою.

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Однак нині республіканці хочуть скористатися можливістю та змусити демократів ухвалити новий закон щодо міграції. Мовиться не про фінансування захисту кордону, а про принципову зміну закону щодо міграції. Тобто її різке обмеження.

"Цього республіканці давно добиваються від демократів. Вони вирішили грати в такий "покер", – сказав Піонтковський.

За словами російського публіциста, близько 30 років він спостерігає, як перед розподілом американського бюджету завжди є погрози про шатдаун. Американські політики шантажують один одного та вимагають просувати у бюджет близькі до себе статті.

Що таке шатдаун Це стан, коли певна частина уряду США припиняє працювати. Усе через те, що новий бюджет не ухвалений.

"Нині ситуація загрожує не економічним шатдауном, не економічним банкрутством, а геополітичним банкрутством", – наголосив Андрій Піонтковський.

Президент США Джо Байден, глава Пентагону Ллойд Остін та державний секретар США Ентоні Блінкен говорили про те, що буде, якщо Україні не надати допомогу.

Так, наприклад, міністр оборони США навіть налякав американське суспільство. Мовляв, якщо Україні не допоможуть, то Сполучені Штати розглядають варіант відправлення американських військових до Європи.

Це буде геополітичне банкрутство. Мені складно уявити, що це станеться. Це "розписатися", що Америки немає, що Америка йде зі світової історії,

– зазначив публіцист.

На його думку, варто впливати на республіканців, які є американськими друзями України й неодноразово приїздили до Києва.

"Досить грати в такі страшні ігри. Це може закінчитися банкрутством Америки", – переконаний Піонтковський.

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