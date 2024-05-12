Украина возлагает на эту помощь большие надежды, но пока мы "в режиме ожидания". Владимир Зеленский заявил, что Украина остановит наступление России, когда получит помощь от США.

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Когда приедет помощь от США

Нет никаких сомнений, что многомесячная задержка с утверждением дополнительного бюджетного запроса и отправкой оборудования в Украину стоила определенных затрат,

– сказал Блинкен.

Также госсекретарь США подчеркнул: его страна выделила дополнительный пакет на 400 миллионов долларов. А это означает, что Америка не бросила Украину.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить предоставление этой помощи. Европейцы делают то же самое", – заверил Энтони Блинкен.

То есть, к сожалению, он не назвал конкретных сроков и высказался довольно обтекаемо.

В США уверены, что Украина способна отразить российскую агрессию

По словам Блинкена, Украина может эффективно удерживать линию фронта на Востоке, а также использовать торговые пути через Черное море, которые удалось отстоять.

Еще американский чиновник считает, что наше государство может и в дальнейшем угрожать России в Крыму. Таким образом оккупантам будет сложнее осуществлять логистику и вообще воевать.

"Мы предоставляем системы для этого, но это сложный момент. Мы никуда не денемся, как и более 50 стран, которые поддерживают Украину. Это будет продолжаться, и если Путин думает, что сможет пережить Украину, пережить ее сторонников, то он ошибается", – подытожил спикер.

Интересно! Предоставление пакета помощи на 400 миллионов долларов западные СМИ связали именно с наступлением россиян на Харьковщине. Что войдет в него – читайте здесь.