Энтони Блинкен заявил в интервью, что многомесячная задержка выделения нового финансирования на помощь Украине "обошлась недешево". Говорится о том, что Соединенные Штаты месяцами не могли принять закон о более чем 60 миллиардах долларов.
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Что сказал Блинкен о ситуации на фронте
Государственный секретарь США отметил, что на этой неделе США анонсировали уже второй пакет военной помощи украинским защитникам на 400 миллионов долларов. По словам чиновника, США и Европа делают все возможное, чтобы как можно скорее предоставить эту помощь.
Я убежден, что Украина может эффективно удерживать линию (фронта – 24 Канал) на Востоке, может продолжать использовать преимущества, полученные для себя в Черном море. А также держать под прицелом российские силы, включая силы в Крыму, чтобы им было сложнее продолжать эту агрессию,
– заявил Блинкен.
Он пояснил, что США предоставляют Украине вооружение для этого, однако сейчас сложный момент. По словам госсекретаря, США, как и остальные 50 стран-союзников Украины, "никуда не денутся", то есть в дальнейшем будут оказывать помощь Киеву.
"И если Путин думает, что сможет пересилить Украину, пересилить ее сторонников, он ошибается", – заверил Энтони Блинкен.
Что происходит в Харьковской области
- Россия на рассвете 10 мая попыталась прорвать нашу линию обороны под прикрытием бронетехники. Однако ВСУ отбили наступление оккупантов.
- По состоянию на 11 мая бои продолжались в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области.
- 12 мая Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с Россией.
- Проект DeepState заявил, что россияне оккупировали 6 сел на севере Харьковщины. В частности, говорится о Стрелечьем, Пыльной, Красном, Борисовке, Огирцево и Плетеневке. Также враги продвинулись в Красногоровке и возле Владимировки.
- Патрульный Нацполиции Алексей Харьковский рассказал, что Волчанск почти разрушен. Ведь россияне постоянно обстреливали город. Оттуда почти эвакуировали мирных жителей.