Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю, що багатомісячна затримка виділення нового фінансування на допомогу Україні "обійшлася недешево". Мовиться про те, що Сполучені Штати місяцями не могли ухвалити закон про понад 60 мільярдів доларів.

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Що сказав Блінкен про ситуацію на фронті

Державний секретар США зауважив, що цього тижня США анонсували вже другий пакет військової допомоги українським захисникам на 400 мільйонів доларів. За словами посадовця, США та Європа роблять все можливе, щоб якомога швидше надати цю допомогу.

Я переконаний, що Україна може ефективно утримувати лінію (фронту – 24 Канал) на Сході, може продовжувати використовувати переваги, отримані для себе в Чорному морі. А також тримати під прицілом російські сили, включно з силами в Криму, щоб їм було складніше продовжувати цю агресію,

– заявив Блінкен.

Він пояснив, що США надають Україні озброєння для цього, проте наразі складний момент. За словами держсекретаря, США, як і решта 50 країн-союзників України, "нікуди не подінуться", тобто надалі надаватимуть допомогу Києву.

"І якщо Путін думає, що зможе пересилити Україну, пересилити її прибічників, він помиляється", – запевнив Ентоні Блінкен.

Що відбувається у Харківській області