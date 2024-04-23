Исторический момент: Черник сказал, как помощь от США может изменить ситуацию на фронте

Палата представителей США, которая почти полгода блокировала военную и финансовую помощь Украине, наконец одобрила такой нужный пакет на более чем 60 миллиардов долларов.

Как Украине поможет техника от США проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Помощь от США

По его мнению, пакет помощи от США может в корне изменить ситуацию на фронте, но есть несколько нюансов.

Петр Черник отметил, что это самая большая помощь с начала этой войны. Большей пока мы не получали. В общих финансовых показателях, как непосредственно на ведение войны, то есть в военном смысле, так и на поддержку бюджета – это что-то беспрецедентное.

Не имею ни малейшего сомнения, что сенат все очень быстро пропустит и так же Джозеф Байден также очень быстро подпишет,

– отметил военный эксперт.

Он напомнил, что американцы имеют большой развернутый контингент на европейской части. Определенная часть техники уже даже может быть снаряжена.

Исторический момент заключается в том, что законодатель прописал передачу ракет ATACMS непосредственно в законе. Это замечательно,

– отметил Петр Черник.

На складах ракет этого типа есть более 2 тысяч единиц. Если бы условно мы смогли получить несколько сотен, то, минимум, на южный плацдарм с их помощью – мы могли бы повлиять.

"Начали бы истреблять железную дорогу, электротяги, которые тянут все в зону оккупации. Через какое-то время у противника на линии боевого соприкосновения в окопах не будет ни патронов, ни одежды, ни воды, ни даже медикаментов. Здесь лежит философия успеха. Однако есть нюанс – вопрос сколько этих ракет дадут", – добавил Черник.

Атаки россиян на фронте

До передачи американской помощи россияне еще имеют где-то полторы недели. Прибегнут ли они к усилению пехотных валов – почему же нет.

Однако даже им не под силу, по крайней мере пока, замещать на поле боя более 30 тысяч личного состава в месяц. Надо поднимать этот показатель хотя бы до 60 тысяч. Сумеют ли? На мой взгляд, нет,

– рассказал военный эксперт.

"Возможно, еще прибегнут к смешанным атакам "Шахедами" и дальнобойными ракетами. Однако в стратегическом смысле россияне не имеют нас чем удивить – они на высшей точке своих возможностей", – подытожил Черник.

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