Остин и Байден все разложили: Пионтковский объяснил, почему помощь от США точно будет

В Соединенных Штатах Америки до сих пор продолжаются дебаты по выделению Украине 61 миллиарда долларов. Однако такая неопределенность не может длиться вечно, ведь есть временный предел.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что сейчас американцы живут по промежуточному бюджету, предусмотренному только до 18 января.

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Эта история ежегодно повторяется

По мнению Андрея Пионтковского, Украина получит помощь от США на 2024 год. Он отметил, что накануне министр обороны США Ллойд Остин и американский президент Джо Байден сделали положительные заявления, что если США не дадут денег и Украина проиграет, то американцам придется воевать с россиянами.

Основной месседж – сейчас украинцы, закрывая своим телом, спасают американцев,

– отметил российский публицист из США.

По его словам, ведущие лидеры Республиканской партии ответили, что прекрасно понимают это. Именно эта часть республиканцев поддерживает Украину и даже критиковала Байдена за недостаточную поддержку нашего государства.

Если Конгресс не проголосует за выделение финансовой помощи Украине, то для США это чревато геополитической катастрофой. Вот такое извращенное мышление, но для американцев это достаточно характерно,

– сказал Пионтковский.

Впрочем, почти до каждого принятия бюджета повторяется подобная история. Ведь каждая сторона хочет всучить в бюджет любимые статьи и шантажировать другую. Однако сейчас республиканцы пошли еще дальше, угрожая геополитическим банкротством.

"Мой прогноз, конечно, Украине предоставят деньги. Арифметическое большинство в Палате представителей людей, несомненно, сторонники этого пакета и поддержки Украины", – сказал российский публицист из США.

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