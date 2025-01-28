Причина не в Украине: почему на самом деле Трамп приостановил международную помощь

Дональд Трамп приостановил финансирование программы USAID, которая предусматривала предоставление невоенной помощи ряду стран, в том числе и Украине. Также на паузе программы приема беженцев, а команда нового президента обещает провести большой аудит.

Важно понимать, что временное приостановление программ является внутриполитическим американским решением. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Ярослав Божко, добавив, что USAID спонсирует большое количество социальных, культурно-гуманитарных, образовательных проектов во всем мире.

Смотрите также Массовая депортация мигрантов из США: касается ли украинцев и как ударит по экономике

Почему помощь остановили

Проекты USAID касались исключительно гуманитарных аспектов, а не военных. После прихода к власти Дональда Трампа произошел пересмотр ряда решений. Например, некоторые программы могли иметь идеологическую окраску. Поэтому, очевидно, что то, что не укладывается в политику республиканской администрации подвергают ревизии.

Этот вопрос вообще не касается Украины и нашего внутреннего положения, политикума, потому что программу USAID пересматривают в огромном количестве стран мира,

– пояснил политолог-международник.

В США не первый год продолжаются дискуссии о том, что средства американских налогоплательщиков не могут тратить на продвижение повестки одной из партий в разных странах мира. Если демократам нужны были определенные программы, то они должны были самостоятельно их финансировать.

Так же это возможность для Трампа обвинить, например, демократов в определенной коррупции. То есть сказать, что они пытались поддерживать людей, которые были с ними связаны. Итак, пересмотр программ не зависел от того, как Украина пользовалась предоставленными средствами.

Почему важна программа USAID

В рамках этого проекта удалось сделать очень много качественных реформ в Украине. Говорится о поддержке реформ в образовании, судебной системе, создание ЦНАПов, передаче карет скорой помощи.

Надеюсь, что программа возобновится, потому что это один из важных факторов международной гуманитарной поддержки Украины, который существовал еще задолго до полномасштабной войны. Это был драйвер, который давал нашему государству, возможность развиваться, даже в условиях, когда на это не было много денег,

– подчеркнул Ярослав Божко.

Поэтому приостановление программ стоит рассматривать как инструмент внутрипартийной борьбы республиканцев с демократами. Возможно, Трамп хочет использовать момент коррупции, хищения средств в USAID против политических оппонентов.

Напомним, кроме программы USAID, на 90 дней также приостановлена программа U4U для украинских беженцев. Подать заявки нельзя будет до тех пор, пока не обработают предыдущие. По состоянию на март 2023 года через эту программу в США прибыло почти 120 тысяч украинцев.