Ярмарка тщеславия: политические игры в США могут стать для Украины катастрофой

Единственная мировая сверхдержава сейчас поражена мощным вирусом популизма и амбиций, переживая серьезный политический кризис. Заложниками американской ярмарки тщеславия стали Украина, Израиль и Тайвань, а также другие государства, которые доверились мощному, но часто не слишком решительному и дальновидному союзнику.

Единственная мировая сверхдержава сейчас поражена мощным вирусом популизма и амбиций, переживая серьезный политический кризис. Заложниками американской ярмарки тщеславия стали Украина, Израиль и Тайвань, а также другие государства, которые доверились мощному, но часто не слишком решительному и дальновидному союзнику.

Украина сейчас критически зависима от американской помощи – без денег и оружия от "дядюшки Сэма" Силы обороны пока не имеют возможности победить Россию. 24 Канал проанализировал сложную ситуацию, сложившуюся в США с поддержкой Украины.

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Сколько денег осталось у США для Украины и почему их блокируют

Помощь эта не берется из ниоткуда – ее регулируют американские законы и определяют Конгресс и Сенат. Именно на уровне парламента возникла самая большая проблема. Осенью в нижней палате – Конгрессе (который контролируют представители Республиканской партии), состоялась изнурительная "спикериада".

Под давлением радикалов из трампистской группы MAGA был отстранен спикер, а на его место после длительных и изнурительных голосований был избран еще больший сторонник Трампа Майк Джонсон. Тот, несмотря на первые обнадеживающие оценки, уперся рогом и отказался ставить на голосование президентский проект о предоставлении союзникам США (Украине, Израилю и Тайваню) пакета помощи на общую сумму в 106 миллиардов долларов (впоследствии смета возрастет до 110,5 миллиарда долларов). Украина должна была бы получить более 61 миллиарда из этой суммы.

Джонсон и его сторонники постоянно придумывали новые и новые отговорки, главной из них в конце концов стала привязка проекта к финансированию навязчивой идеи трампистов – стены на границе с Мексикой. При этом, тот факт, что "Стена" вообще не имеет отношения к помощи союзникам и находится в проекте на правах рендома. А сам Трамп когда-то обещал, что за "Стену" заплатят мексиканцы, республиканцы как-то забыли. Но не забыли демократы, а потому при первой же возможности не отказали себе сделать политическим оппонентам "подножку" и заблокировать это предложение в Сенате, где имеют большинство.

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Причины новой версии "игры престолов" банальны – через 11 месяцев в США пройдут выборы президента, которые могут кардинально изменить буквально все. Если бы следствием этих политических игрищ были только изменения в рейтингах, было бы не так плохо, но сейчас имеем результат – фактическое блокирование помощи союзникам США. Демагогия и подковерная борьба в Сенате и Конгрессе оплачивается человеческими жизнями в Украине, и каждый день промедления рискует окончательно склонить чаши весов в пользу России.

В настоящее время, по оценкам самих американских чиновников, объем помощи США исчерпан на 97 процентов из 100.

Мы чрезвычайно обеспокоены тем, что сумма финансирования исчерпывается. Сейчас мы полагаемся на остатки средств, из которых 97% уже использовались. Именно поэтому Государственный секретарь присоединяется к президенту и другим представителям Администрации, которые призывают Конгресс действовать как можно быстрее,

– глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, 4 декабря 2023 года, объяснил журналистам всю сложность ситуации.

Что будет, когда эти 100% иссякнут – вопрос риторический. Несмотря на собственные силы, помощь ЕС и Великобритании, Японии, Кореи и других союзников, шансов выстоять у Украины не будет.

В цифровом эквиваленте эти 3% измеряются в миллиардах долларов. Как сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер, в Министерстве обороны США на военную помощь Украине осталось около 5,9 миллиарда долларов.

Из них 4,8 миллиарда восстановленных президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority – позволяет президенту передавать военные материалы с баз и складов Вооруженных сил США без консультаций с Конгрессом). И 1,1 миллиарда долларов имеющихся ресурсов для пополнения американских запасов.

Символично, что все это происходит в годовщину заключения так называемого Будапештского меморандума, когда Украина в обмен на гарантии безопасности (довольно размытые) отказалась не только от ядерного оружия, но и от стратегической авиации и почти тысячи крылатых ракет (Х-55 и Х-22).

"Пустая трата времени"?

Опасность осознают не только в Украине, но, к счастью для нас, и в самом Вашингтоне. Сейчас Администрация президента США Байдена, Госдеп и другие делают все возможное, чтобы преодолеть кризис. Результатом может стать так называемое "пакетное голосование" с многочисленными компромиссами с обеих сторон. Надежда, что Украина не в нужные сроки, но все же получит необходимую ей помощь, есть. В это верят и над этим работают. Впрочем, пока этого недостаточно.

4 декабря администрация Байдена направила Конгрессу срочное предупреждение о необходимости утвердить финансирование военной и экономической помощи Украине. На следующий день Администрация организовала встречу под названием "секретный брифинг", чтобы убедить республиканцев.

На него были большие надежды и даже обсуждалось возможное дистанционное участие президента Зеленского. Об этом говорил и спикер Сената Чак Шумер. Впрочем, когда стало понятно, что разногласия не преодолены, выступление президента было отменено. Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что причиной такого решения было то, что на мероприятии должны были обсуждаться "внутренние вопросы" США.

Впрочем, похоже, что Владимир Зеленский просто нашел формальный повод, чтобы не быть участником политических игрищ и скандалов. То, что так и произошло, указывают инсайдеры. Сенаторов не остановило присутствие госсекретаря Энтони Блинкена и представителей Пентагона, сенаторы поднимали голос до крика, а несколько республиканцев вообще досрочно покинули зал, заявив, что они не хотят напрасно тратить время.

Мы хотим помочь Украине и Израилю, но мы должны заставить демократов признать, что соглашение заключается в том, чтобы остановить открытую границу,

– бывший рассудительный сенатор-республиканец Митт Ромни стал частью игры популистов.

Как видим, за неполные два года республиканцы прошли путь от тезиса "Байден медлит с помощью Украине" до "Украина и Израиль как-то справятся, главное нам потешить собственное эго".

Борьба продолжается

Несмотря на все эти скандалы и патетические заявления, брифинг все же со своей задачей справился – политикам (как в Сенате, так и в Конгрессе) донесли опасные практические последствия их упрямства и популизма. Сейчас же им предстоит продумать, как сохранить политическое лицо и, наконец, сделать то, чего от них ждет весь мир, а особенно – украинцы. Как это будет – уже их проблема, но они должны это сделать.

Я обсуждала это с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, что они осознают, насколько ужасна эта ситуация, и мы можем нести ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить эту страну необходимым финансированием, включая прямую бюджетную поддержку, поскольку это очень важно,

– министр финансов США Джанет Йеллен апеллирует к рациональности.

По мнению госпожи посла Украины в США Оксаны Маркаровой, этот процесс займет у звезд американской политики до 2 недель.

Мы будем благодарны за помощь и надеемся, что в ближайшее время, в течение следующих двух недель обе партии найдут компромисс и примут пакет, в котором будет именно та помощь, которую мы ждем, – вооруженная, прямая бюджетная, гуманитарная, энергетическая,

– Маркарова надеется на взрослые решения от американских политиков.

Помочь убедить американцев призваны не только дипломаты, но и "десант" из Украины в лице министра обороны Умерова, спикера Стефанчука и главы ОП Ермака. Результаты увидим уже вскоре.



Украинская делегация в США / Фото с телеграм-канала Андрея Ермака

Первая попытка реализации компромисса в Сенате была запланирована на 6 декабря. Планировалось так называемое "процедурное голосование", чтобы определить "кто есть кто", чтобы дальше было понятно, с кем нужно "работать". Впрочем, чуда не произошло – американские народные избранники показали собственную своенравность. Голоса сенаторов разделились на 45 "за" и 48 "против" (напомним, что для одобрения решения необходимы минимум 60 голосов).

Провал голосования в Сенате разозлил президента Байдена, он совершенно резонно заметил, что имеем дело с "политическим шантажом" со стороны республиканцев.

Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою крайне заангажированную пограничную политику. Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия – слишком значительны,

– президент Байден назвал вещи своими именами в соцсети Х.

Ну, а для тех, "кто в танке", свое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Чиновник аккуратно намекнул, что произойдет, если Украина проиграет. Ответ простой – тогда воевать и гибнуть придется уже не украинцам, а гражданам США – как это уже было в Корее, Вьетнаме, Ираке, Ливии и Афганистане.

"Если вы находитесь в Капитолии и верите в национальную безопасность, то должно быть неподдельное беспокойство относительно того, что произойдет, если вы просто позволите Путину двигаться, позволите ему получить Украину. Не сомневайтесь, он не оставит свои стратегические цели по получению целой страны. Он не верит в существование суверенного государства. Если мы не поддержим Украину, ... и Путин получит всю Украину, потом он станет против восточного фланга НАТО", – заявил Кирби.

Он прогнозирует, что в случае продолжения шоу "ярмарки тщеславия" может пролиться уже американская кровь.

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Торги продолжаются и время для "подумать" еще есть. Несмотря на всю сложность, осторожные основания для оптимизма все же есть. Так, нардеп Александра Устинова сообщила, что помощь Украине от США не будет урезана и даже есть основания надеяться на ее итоговое увеличение. Но надо подождать.

Возможно, те самые мемные "2 – 3 недели". Ничего приятного здесь нет, но нет и выхода. Украина – в настоящее время заложник американской ярмарки тщеславия.

Еще одним вариантом решения проблемы могут стать. Рассмотрение в Конгрессе должно состояться в ближайшее время и его следствием может стать продление действия закона о ленд-лизе на 2024 год.

Это будет подстраховка, до которой, конечно, лучше не доходить. Однако в нынешних условиях ее наличие является жизненной необходимостью. По крайней мере до тех пор, пока республиканцы не поймут, что Соединенные Штаты не могут быть великими без активной позиции на внешней арене.