Украина будет получать оружие от США до 2026 года благодаря Байдену, – WSJ

Украина может ощутить нехватку оружия на фронте уже летом этого года. Впрочем, благодаря усилиям бывшего президента США Джо Байдена американские поставки будут продолжаться до 2026 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

К теме Без помощи США Украина может продолжать боевые действия в нынешнем темпе до лета, – WSJ

Как долго Украина будет получать оружие от США

Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал предоставление многомиллиардной помощи Украине. Поэтому перед тем, как покинуть Белый дом, Джо Байден прилагал усилия, чтобы обеспечить нашу страну всем необходимым на максимально долгий срок.

Поэтому администрация Байдена отправила оружие из своих арсеналов и подписала контракты с оборонными компаниями Штатов на закупку боеприпасов, ПВО, транспортных средств и других необходимых вещей на поле боя в Украине. Как пишут журналисты WSJ, согласно условиям контрактов, эти поставки продлятся до 2026 года.

Это было сделано в поддержку того, что мы понимали стратегию новой администрации: вести переговоры с позиции силы и показать Путину, что украинцы могут продолжать бороться,

– отметила экс-сотрудница Пентагона Селеста Валландер, которая занимала должность помощника министра обороны США в администрации Байдена.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что считает помощь США критически важной. Без нее нашему государству будет очень сложно. Буданов отметил, что сейчас Украина должна сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку.