Значительная часть оружия из первого пакета США для Украины уже в Германии и Польше, – CNN
Источник:CNN
Конгресс США после длительных месяцев споров таки принял закон о помощи Украине. Западные журналисты пишут, что значительная часть первого пакета помощи уже на складах Германии и Польши.
Значительная часть вооружений из нового пакета помощи США для Украины, которую выделят после завершения процедуры одобрения соответствующего закона, уже находится на складах Германии и Польши. Об этом пишет CNN со ссылкой на американский источник, информированный о предоставлении военной помощи Украине.
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Артиллерийские снаряды – одни из первых материалов
Официальные лица США не говорят об этом открыто, однако источник сообщил, что значительная часть этой помощи уже размещена на складах в Германии и Польше. Это сократит время, необходимое на доставку этого оружия.
Одними из первых в Украину доставят артиллерийские снаряды.
Отмечается, что после того, как это вооружение прибудет в Украину, его попытаются доставить туда, где в нем нуждаются, как можно быстрее. Однако это может представлять логистическую проблему, учитывая количество оружия.
В то же время даже это не поможет в один момент пересилить преимущество, которое Россия имела в течение последней недели.
Первое оружие может поступить уже в апреле
- Посол Украины в США Оксана Маркарова не исключает того, что первый пакет вооружения от Соединенных Штатов Америки может поступить в Украину уже в апреле.
- Она надеется, что принятие законопроекта о помощи Украине будет завершено максимально быстро, и президент Джо Байден его сразу подпишет.
- Маркарова объяснила, что закон вступит в силу незамедлительно.