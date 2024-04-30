Российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что россияне в своих эфирах уже отмечают: Украина бьет по различным военным объектам в Крыму, а российские военные за два года не смогли построить подземные хранилища или противовоздушную оборону. Все это делает аэродромы беззащитными, поскольку даже один удар может уничтожить несколько самолетов.

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Самолеты решат задачи ПВО

Публицист считает, что ключ к победе в войне – появление в Украине двух сотен западных самолетов, способных решить задачи ПВО более эффективно, чем системы Patriot.

Каждый F-16 и каждый западный самолет – это летающая крепость противовоздушной обороны. Ведь основная опасность российской авиации в том, что они сбрасывают планирующие бомбы и наносят удары из глубины своей территории, а их невозможно достать. Когда появятся 200 самолетов, российская авиация исчезнет за несколько дней,

– сказал Андрей Пионтковский.

Он добавил, что эти самолеты уничтожат всю группировку на Крымском полуострове. Даже на линии фронта боевая авиация – это большое подспорье. Осталась лишь политическая воля, к которой Эммануэль Макрон подготовил психологически общество и мир.

Мышление Запада изменилось

Сейчас Франция начала работать на нашей стороне: Макрон разоблачает Америку, что та совершенно не справляется с ролью лидера свободного мира, которая на нее возложена, и ставит новые принципы и задачи.

Конечно, пока Франция не предоставила Украине ни одного самолета. Но фраза Макрона, что французские Вооруженные силы уже участвуют в войне против России, вызвала немедленную реакцию Владимира Путина.

Макрон даже готовился объявить Вооруженные силы Франции ядерными силами Европейского Союза при соответствующей, конечно, финансовой поддержке прежде всего Германии. А Франция может взять на себя ядерные гарантии для всех стран Европейского Союза. Тем более, что вопрос об американских гарантиях в случае прихода к власти Трампа остается под сомнением.

В сознании Запада произошел сильный сдвиг. Дискуссии, которые велись вокруг условий заставить Украину идти на перемирие, переместились в другую сторону – "Какие самолеты с какими летчиками направлять в Украину и на каких аэродромах они должны взлетать". А я вам скажу, с каких аэродромов – румынских, финских и польских,

– подчеркнул публицист из США.

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