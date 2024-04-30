Російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що росіяни в своїх ефірах вже наголошують: Україна б'є по різних військових об'єктах у Криму, а російські військові за два роки не спромоглися вибудовувати підземні сховища чи протиповітряну оборону. Все це робить аеродроми беззахисними, оскільки навіть один удар може знищити кілька літаків.

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Літаки вирішать завдання ППО

Публіцист вважає, що ключ до перемоги у війні – поява в Україні двох сотень західних літаків, що здатні вирішити завдання ППО більш ефективно, ніж системи Patriot.

Кожен F-16 і кожен західний літак – це летюча фортеця протиповітряної оборони. Адже основна небезпека російської авіації у тому, що вони скидають плануючі бомби і завдають ударів з глибини своєї території, а їх неможливо дістати. Коли з'являться 200 літаків, російська авіація зникне за кілька днів,

– сказав Андрій Піонтковський.

Він додав, що ці літаки знищать все угруповання на Кримському півострові. Навіть на лінії фронту бойова авіація – це велика підмога. Залишилася лише політична воля, до якої Еммануель Макрон підготував психологічно суспільство і світ.

Мислення Заходу змінилося

Зараз Франція почала працювати на нашому боці: Макрон викриває Америку, що та абсолютно не справляється з роллю лідера вільного світу, яка на неї покладена, і ставить нові принципи та завдання.

Звичайно, поки що Франція не надала Україні жодного літака. Але фраза Макрона, що французькі Збройні сили вже беруть участь у війні проти Росії, викликала негайну реакцію Владіміра Путіна.

Макрон навіть готувався оголосити Збройні сили Франції ядерними силами Європейського Союзу за відповідної, звичайно, фінансової підтримки насамперед Німеччини. А Франція може взяти на себе ядерні гарантії для всіх країн Європейського Союзу. Тим більше, що питання про американські гарантії у разі приходу до влади Трампа залишається під сумнівом.

У свідомості Заходу відбулося сильне зрушення. Дискусії, які точилися навколо умов змусити Україну йти на перемир'я, перемістилися в інший бік – "Які літаки з якими льотчиками направляти в Україну та на яких аеродромах вони мають злітати". А я вам скажу, з яких аеродромів – румунських, фінських та польських,

– наголосив публіцист із США.

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