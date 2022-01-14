Помощь по-американски или советское наследие: что известно о "карточках" на продукты в Украине
Источник:24 канал
В 2022 году в Украине прогнозируют немалый рост цен на продукты питания. Поэтому власти планируют ввести специальные карточки для уязвимой части населения.
Что известно о возможном нововведении, не станет ли оно повторением советской практики и реально ли вообще реализовать такую инициативу в Украине – разбирался 24 канал.
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Что говорят эксперты
Яна Казьмина, эксперт по АПК, стратегический советник комитета по аграрным вопросам украинской Ассоциации бизнеса и торговли, отметила, что сейчас из-за роста цен на продукты питания на 35 – 40%, Правительство вместо государственного регулирования цен может ввести финансовую поддержку путем введения продуктовых карточек по аналогу "еПідтримка".
Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен или же введение food stamps в системе "Дия" – так называемых продуктовых чеков по опыту США.В США такая программа начала действовать еще в 90-х годах. Сначала были талоны, которые заменили на пластиковые карточки. Ответственным за это было Министерство сельского хозяйства США через Службу продовольствия и питания, то есть аналог нашей Госпродпотребслужбы. На такую помощь имели право незанятые граждане, дети до 18 лет, проживающие с одним из родителей, и пожилые граждане старше 60 лет.
На мой взгляд, адресная помощь всегда эффективнее, чем общее регулирование. Государство должно вмешиваться в работу рынка только точечно – в виде государственного надзора. Таким образом, бизнес и бюджет несут меньшие потери. Для калькуляции нужно понимать, кто именно сможет претендовать на получение такой помощи, какие продукты будут распространяться food stamps, и здесь не исключаю, что будет подобная ситуация, которая была с субсидиями.
Мнения экспертов по "продуктовым картам" разнятся / Фото Pixabay
Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, отметил, что за 2021 год многие продукты питания существенно подорожали. В частности, масло, яйца, сахар, хлеб, молочные продукты, крупы и тому подобное. Из-за энергетического кризиса и роста стоимости цен на газ и электроэнергию, ожидается, что в 2022 году продукты тоже могут существенно подорожать.
Власти ищут варианты, как обеспечить по крайней мере самые бедные слои населения продуктами. К сожалению, попытка государственного регулирования цен не дала ожидаемых результатов.
Сейчас рассматривается вариант введения продуктовых карточек для наиболее социально незащищенных слоев населения. В качестве примера, рассматривается американская система SNAP. В США те люди, которые имеют доходы менее 1307 долларов в месяц, получают от государства пластиковые карты, на которые ежемесячно государство зачисляет около 125 долларов,
– рассказал Хмелевский.
Он уточнил, что эти средства можно потратить лишь в специальных магазинах на покупку продуктов питания. Сейчас такую помощь от государства получают более 45 миллионов американцев.По словам специалиста, это помогает людям с низкими доходами и тем, кто потерял работу. Введение подобной помощи в Украине облегчило бы судьбу социально незащищенных слоев населения. Однако у программы есть и определенные недостатки.
Введение "карточек" на продукты может иметь и негативные последствия / Фото Pixabay
В Украине уже действует программа субсидий на услуги ЖКХ. Однако оформление требует немало усилий. Есть много случаев, когда люди, которые нуждаются в поддержке от государства, субсидий не получают. Зато многие люди с достаточно высокими доходами их получают. Очевидно, подобное будет происходить и с продуктовыми карточками.
Второй момент – это то, что магазины, которые будут обслуживать такие карты, будут стремиться продать товар низкого качества, а то и испорченный. Следующий момент – такая программа потребует немало средств. Поскольку наш бюджет постоянно дефицитный, денег на все не хватает, то со временем власть будет сокращать размер пособия, так же как это сейчас происходит с субсидиями,
– пояснил эксперт.
По его словам, может оказаться, что размер пособия не компенсирует рост цен.
Как будет работать эта программа и какие есть риски
Александра Коломиец, старший экономист ЦЭС, отметила, что продуктовые карточки – это действительно один из вариантов поддержки малообеспеченных семей, который действительно может быть внедрен в Украине. Несмотря на то, что потенциальные затраты на администрирование этой системы высоки, такая форма помощи имеет преимущества по сравнению с денежной помощью.
Эксперт считает, что для того, чтобы система работала успешно нужно:
- снизить административные расходы на работу этой системы;
- предусмотреть предохранители от мошенничества.
Для снижения расходов можно привязать этот вид помощи к другим социальным пособиям, которые предусматривают проверку на нуждаемость. Что касается мошенничества, то конкретные шаги нужно продумывать в соответствии с конкретным механизмом, через который будет реализована эта идея. Если специализированная карта будет привязана к Дие, то органы социальной защиты могут контролировать целевой характер расходов,
– добавила Коломиец.
Помощь предусмотрена для отдельных категорий населения / Фото Pixabay
Роман Бабицкий, председатель совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины, основатель Babitskyi Investment Management, отметил, что далеко не все украинцы готовы к такому резкому скачку цен. Речь идет об особо уязвимых группах населения: пенсионерах и семьях за чертой бедности. В планах офиса Президента помочь в первую очередь им.
Скорее всего, власти возьмут в пример систему, которая работает в США. Она действует там с 30-х годов прошлого века. В отличие от советских талонов, по которым выдавали ограниченное количество определенных продуктов, здесь выдают указанную сумму денег.
Однако он также считает, что есть и риски. Да, сейчас наше государство не способно обеспечить достаточный уровень такой помощи. Даже если это будет условная 1 тысяча гривен, эта сумма не будет составлять даже половины прожиточного минимума – 2189 гривен. Соответственно, тяжело говорить о реальной помощи в таких условиях.
еПідтримка была положительным решением, поскольку деньги шли не столько людям, сколько отраслям, которые в этих деньгах больше всего нуждались – кино, книги, искусство. В случае карточек так не получится, ведь товары питания мы покупаем постоянно, это является базовой потребностью человека. Соответственно, это приведет к инфляции, а не поддержке пищевой отрасли,
– пояснил эксперт.
Политолог Александр Кондратенко заверил, что ничего плохого в финансовой поддержке государством бедных слоев населения нет. Однако в той социально-экономической ситуации, в которой оказалась Украина сегодня, программа так называемых продуктовых карточек может остаться только разговорами, потому что на ее реализацию в бюджете 2022 года выплат не предусмотрено.
Продуктовые карты могут остаться простой идеей / фото Pixabay
Если заявление о таком механизме антикризисных мер прозвучало, то можно предположить, что в офисе Президента уже нашли финансы в помощь украинцам. Тогда зачем так усложнять эту адресную помощь людям, зачем предлагать ее реализацию через систему "Дия", понимая, что именно наиболее уязвимые и незащищенные слои населения не имеют смартфонов?
– заявил Кондратенко.
Он добавил, что скорее всего, эти карточки могут плохо сказаться на стране с точки зрения формирования общественного мнения и делового климата, что в свою очередь отразится на рейтингах действующей власти. Такие "подачи" общество в большей степени воспринимает в штыки. Что касается реализации идеи, то результат будет виден в ближайшие два – три месяца.
Что раньше говорили о продуктовых карточках:
- Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина в 2022 году может столкнуться с ростом уровня инфляции вследствие роста цен на продукты на мировом рынке.
- Он добавил, что исправить ситуацию путем снижения НДС не удастся, потому что в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты, даже временное, потянет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов.
- Более приемлемым вариантом может быть целевая финансовая поддержка – по аналогии с программой "еПідтримка".
- Объяснили, что это не будут карточки, как в Советском Союзе которые исчезли в 1950-х годах, о которых могут подумать. Речь идет об адресной помощи – как субсидии, которые сейчас вводят для коммунальных платежей.
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