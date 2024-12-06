Придется снимать с фронта в Украине: чем Путин может существенно помочь режиму Асада

После наступления оппозиции в Сирии Кремль не может поддержать режим Асада войсками из-за сложности их переброски и по воздуху, и по воде. В то же время Владимир Путин может предоставить авиацию, но в небольшом количестве.

Существенная поддержка от страны-агрессора может заключаться в вооружении, которое в Сирии пока никто качественно и в большом количестве не использовал. Такое мнение 24 Каналу высказал военный аналитик Ян Матвеев, отметив, что эта помощь повлияет на фронт в Украине.

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Чем Путин может существенно помочь режиму Асада

По словам военного аналитика, Путин пока имеет возможность поставлять в Сирию авиацию, но не в большом количестве. О помощи в виде боевых подразделений – есть сомнения, ведь тогда Кремль будет вынужден снять определенную их часть с фронта в Украине.

Даже, если бы Путин захотел ослабить украинский фронт, трудно представить процесс переброски по воздуху, ведь Турция может не пропустить самолеты. Кроме того, я уверен, что Турция никакие корабли не пропустит, Эрдоган, вероятно, не поддерживает такую эскалацию,

– отметил Матвеев.

Военный аналитик отметил, что до сих пор российские войска не принимали непосредственного участия в войне в Сирии. Возможно можно было там увидеть российский спецназ, но не в большом количестве. На передовой же пехота России никогда в Сирии не воевала.

Однако страна-агрессор все же может предоставить кое-что для существенной поддержки режима Асада без существенных перебросок.

Операторы беспилотных систем и сами дроны. Это сильное оружие, а обе стороны в Сирии к нему не привыкли. Однако конечно, что это было бы благодаря уменьшению их количества на фронте в Украине,

– подчеркнул Матвеев.

Кстати, после наступления сирийской оппозиции дипломаты и российские войска бежали из Дамаска, Алеппо и других городов. По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, вероятно, это произошло из-за переброски значительной части сил на украинский фронт, ведь одновременно держать и Сирию, и Украину трудно.