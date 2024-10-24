Россия ратифицировала договор о сотрудничестве с КНДР: МИД агрессора удивляет заявлениями

Государственная дума единогласно ратифицировала договор с КНДР. В соглашении говорится о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей". Пхеньян также должен скоро ратифицировать документ.

397 депутатов проголосовали за принятие этого договора, передает русская служба BBC. Ранее The Wall Street Journal писали, что в договоре между КНДР и Россией был секретный пункт об отправке войск. Само соглашение лидеры двух стран подписали в июне 2024 года.

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О чем говорится в договоре между Россией и КНДР

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко, представляя договор в Госдуме, заявил, что в документе нет тайных пунктов, передает ТАСС. При этом дипломат отметил "особое значение" статьи 4, которая предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае нападения на одну из стран,

– говорится в заметке журналистов.

Согласно статье 4, КНДР может открыто начать войну на стороне России и предоставить "военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами".

В МИД России убеждают, что соглашение не направлено против третьих стран. Но оно должно "уничтожить риски эскалации на Корейском полуострове", которые якобы создают США.

Интересно! КНДР может поплатиться за отправку своих военных – но накажет ее не Запад, а Китай. Такой шаг Северной Кореи может создать серьезные дипломатические трудности для Китая, пишут в The New York Times.