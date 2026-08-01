Угроза существует: военный эксперт предположил, сколько ракет могла передать России Северная Корея

Украинская разведка сообщает, что Россия, возможно, получила партию баллистических ракет из Северной Кореи. Более того, по предварительной информации, в село Радушное под Кривым Рогом прилетела именно баллистическая ракета корейского производства, которая убила семью с детьми.

Если россияне и получили партию оружия из Северной Кореи, то она не слишком большая. Такое мнение высказал 24 Каналу военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что россияне также не могут самостоятельно производить большое количество ракет.

Сколько ракет могла получить Россия

Имея замкнутый цикл производства, россияне не могут производить больше одной, максимум двух ракет в день. А Северная Корея, имея еще худшие темпы производства, может производить примерно половину.

Конечно, все ракеты они не передают, но этот пакет может состоять из нескольких десятков. Скорее всего, речь идет о ракетах KN-23. Они опасны, но все же стоит сказать, что это оружие более примитивное. Можно вспомнить о летних атаках, когда наблюдатели сообщали, что летят две ракеты, но затем они исчезали на границе Киевской и Черниговской областей.

Поэтому речь идет о том, что эти ракеты не очень точные и не очень научно разработанные. Но угроза существует, она страшна, ведь любая ракета, если попадет в густонаселенный район, приведет к жертвам и разрушениям,

– подчеркнул Сергей Грабский.

Впрочем, не стоит и преувеличивать, заявляя, что россияне получили "вундерваффе" – оружие, которое изменит ход войны.

Напомним, о том, что Россия впервые за долгое время могла использовать ракету КНДР, сообщили 30 июля в Военно-воздушных силах. Юрий Игнат отметил, что география обстрела была довольно большой – враг наносил удары по Киеву, Львову, Днепропетровской области. Россияне смешивали различные виды вооружения, поскольку самой баллистики у них нет в достаточном количестве.

Именно северокорейской ракетой KN-23 россияне могли нанести удар по поселку возле Кривого Рога, где погибла семья Вороновых. В доме, который оккупанты полностью уничтожили, проживали родители и их 7 детей. Все они погибли.

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