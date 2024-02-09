В Пентагоне ответили, будут ли США поставлять вооружение для ПВО на фоне проблем с бюджетом
Источник:U.S. Department of Defense
В США ответили, продолжат ли поставлять вооружение для украинской ПВО во время проблем с бюджетом. Точки над "і" расставил представитель Пентагона.
Спикер Пентагона Патрик Райдер во время пресс-конференции заявил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО Украины.
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Будут ли США поставлять вооружение для ПВО на фоне проблем с бюджетом
Патрик Райдер сообщил, в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI) существует ряд уже законтрактованных возможностей, включая поставки средств противовоздушной обороны.
Есть определенные возможности, которые были заключены по контракту с USAI, включая некоторые возможности противовоздушной обороны. Мы также продолжим очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами с точки зрения определения потребностей Украины, а затем работать с ними, чтобы помочь облегчить этот процесс,
– сказал спикер Пентагона.
Также у него поинтересовались, продолжают ли поставляться американские ракеты ПВО в Украину прямо сейчас. По словам Райдера, говорится об "этих и других вариантах помощи", о которых американцы объявили в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
- Напомним, что вечером 7 февраля Сенат США провалил голосование за пакет на 118 миллиардов долларов с вопросом границы. Над проектом работали несколько месяцев.
- Этот документ включал средства для Украины, Израиля, Тайваня, а также касался усиления безопасности границы США. В частности, на помощь Украине должны были выделить более 60 миллиардов. Принятию этого пакета сопротивляются республиканцы.
- Скорее всего, помощь для стран-партнеров, в частности Украине, примут. Ведь сейчас главные споры идут именно по вопросам границы США.
- Скорее всего, помощь для стран вынесут в отдельный документ, который не будет касаться вопросов границы и миграционной политики Соединенных Штатов.