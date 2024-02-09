В Пентагоне ответили, будут ли США поставлять вооружение для ПВО на фоне проблем с бюджетом

В США ответили, продолжат ли поставлять вооружение для украинской ПВО во время проблем с бюджетом. Точки над "і" расставил представитель Пентагона.

Спикер Пентагона Патрик Райдер во время пресс-конференции заявил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО Украины.

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Будут ли США поставлять вооружение для ПВО на фоне проблем с бюджетом

Патрик Райдер сообщил, в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI) существует ряд уже законтрактованных возможностей, включая поставки средств противовоздушной обороны.

Есть определенные возможности, которые были заключены по контракту с USAI, включая некоторые возможности противовоздушной обороны. Мы также продолжим очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами с точки зрения определения потребностей Украины, а затем работать с ними, чтобы помочь облегчить этот процесс,

– сказал спикер Пентагона.

Также у него поинтересовались, продолжают ли поставляться американские ракеты ПВО в Украину прямо сейчас. По словам Райдера, говорится об "этих и других вариантах помощи", о которых американцы объявили в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).