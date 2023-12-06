Ответственность за поражение: глава Минфина США призвала Конгресс одобрить помощь Украине
Источник:Reuters
Во время поездки в Мехико глава минфина США высказалась о задержке одобрения последнего запроса администрации президента Джо Байдена на многомиллиардное финансирование для Украины. Она обвинила Конгресс и отметила необходимость скорейшего предоставления финансовой помощи.
Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что финансирование, в частности для поддержки государственного бюджета Украины, необходимо. Оно является главным условием для продолжения поступления поддержки Международного валютного фонда.
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Каковы последствия в случае прекращения финансирования
По словам Джанет Йеллен, США будут "ответственны за поражение Украины", если Конгресс не одобрит последний многомиллиардный запрос администрации президента Джо Байдена на финансирование.
Я обсуждала это с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, что они осознают, насколько ужасна эта ситуация, и мы можем нести ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить страну необходимым финансированием, включая прямую бюджетную поддержку, поскольку это очень важно.
– подчеркнула Йеллен.
Глава минфина США также заявила, что американское финансирование для нашего государства чрезвычайно важно для союзников США в Европе, оказывающих большую помощь в борьбе Украины против российской агрессии.
Контроль финансовой помощи Украине
Как сообщила Еллен, американскую помощь для Украины строго контролировали для защиты от злоупотребления денежными средствами или коррупции.
В Украины просто кончаются деньги. Они тратят больше, чем каждый пенни, которые они получают, в виде налогов, на зарплаты военным и оборону, и у них не было бы ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования, если бы не деньги, которые мы им присылаем, чтобы поддержать их,
– сказала министр финансов США.
По ее словам, поддержка государственного бюджета направлялась через Всемирный банк, у которого есть сильные антикоррупционные гарантии для предотвращения коррупции, чтобы убедиться, что деньги идут по назначению.
Финансовая помощь для Украины: последние новости
- 1 декабря европейские депутаты призвали государства-члены ЕС увеличить помощь Украине. Речь идет о финансировании военной поддержки.
- В США к процессу выделение помощи нашему государству внесли изменения и создали обновленный проект финансирования. В Сенате 5 декабря был обнародован пакет национальной безопасности стоимостью примерно 111 миллиардов долларов.
- Правительство Британии объявило о предоставление Украине 43 миллионов евро. Денежные средства должны быть использованы на гуманитарную помощь для наиболее пострадавших украинцев.