Ответственность за поражение: глава Минфина США призвала Конгресс одобрить помощь Украине

Во время поездки в Мехико глава минфина США высказалась о задержке одобрения последнего запроса администрации президента Джо Байдена на многомиллиардное финансирование для Украины. Она обвинила Конгресс и отметила необходимость скорейшего предоставления финансовой помощи.

Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что финансирование, в частности для поддержки государственного бюджета Украины, необходимо. Оно является главным условием для продолжения поступления поддержки Международного валютного фонда.

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Каковы последствия в случае прекращения финансирования

По словам Джанет Йеллен, США будут "ответственны за поражение Украины", если Конгресс не одобрит последний многомиллиардный запрос администрации президента Джо Байдена на финансирование.

Я обсуждала это с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, что они осознают, насколько ужасна эта ситуация, и мы можем нести ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить страну необходимым финансированием, включая прямую бюджетную поддержку, поскольку это очень важно.

– подчеркнула Йеллен.

Глава минфина США также заявила, что американское финансирование для нашего государства чрезвычайно важно для союзников США в Европе, оказывающих большую помощь в борьбе Украины против российской агрессии.

Контроль финансовой помощи Украине

Как сообщила Еллен, американскую помощь для Украины строго контролировали для защиты от злоупотребления денежными средствами или коррупции.

В Украины просто кончаются деньги. Они тратят больше, чем каждый пенни, которые они получают, в виде налогов, на зарплаты военным и оборону, и у них не было бы ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования, если бы не деньги, которые мы им присылаем, чтобы поддержать их,

– сказала министр финансов США.

По ее словам, поддержка государственного бюджета направлялась через Всемирный банк, у которого есть сильные антикоррупционные гарантии для предотвращения коррупции, чтобы убедиться, что деньги идут по назначению.

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