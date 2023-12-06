Глава мінфіну США Джанет Єллен заявила, що фінансування, зокрема для підтримки державного бюджету України, є необхідним. Воно є головною умовою для продовження надходження підтримки Міжнародного валютного фонду.

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Якими будуть наслідки у разі припинення фінансування

За словами Джанет Єллен, США будуть "відповідальними за поразку України", якщо Конгрес не схвалить останній багатомільярдний запит адміністрації президента Джо Байдена на фінансування.

Я обговорювала це з членами Конгресу, з моїми колегами. Я думаю, що вони усвідомлюють, наскільки жахлива ця ситуація, і ми можемо нести відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити країну необхідним фінансуванням, включаючи пряму бюджетну підтримку, оскільки це дуже важливо,

– наголосила Єллен.

Глава мінфіну США також заявила, що американське фінансування для нашої держави надзвичайно важливе для союзників США в Європі, які надають більшу допомогу в боротьбі України проти російської агресії.

Контроль фінансової допомоги Україні

Як повідомила Єллен, американську допомогу для України суворо контролювали для захисту від зловживання коштами чи корупції.

В України просто закінчуються гроші. Вони витрачають більше, ніж кожен пенні, який вони отримують, у вигляді податків, на зарплати військовим та оборону, і вони не мали б ні шкіл, ні лікарень, ні служб швидкого реагування, якби не гроші, які ми їм надсилаємо, щоб підтримати їх,

– сказала міністр фінансів США.

За її словами, підтримка державного бюджету спрямовувалась через Світовий банк, який має сильні антикорупційні гарантії для запобігання корупції, щоб переконатися, що гроші йдуть за призначенням.

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