Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Россия в последнее время пересмотрела свою информационную политику по отношению к США и странам Европейского Союза. Именно Кремль продвигает мнение, что якобы "украинское контрнаступление провалилось". Однако это не так.
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Когда Путин будет готов к войне с НАТО
Политтехнолог отметил, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попытался реализовать один вариант наступления, понял, что что-то не сработало, вероятно россияне подготовились. Но эта война носит динамический характер: одно контрнаступление, другое и так далее.
В то же время многие эксперты высказывают мнение, что якобы "все пропало", "ситуация зашла в тупик".
Украине нужно разговаривать с Европой так: ничего не пропало, это рабочий момент, для реализации которого нужны деньги от партнеров. Мы можем побороть Россию, отбить территории, однако тогда столько-то нужно заплатить,
– подчеркнул политтехнолог.
Политтехнолог объяснил, почему на Западе появляются публикации о том, что якобы "контрнаступление провалилось": смотрите видео
Кроме того, не стоит летать в облаках. Если сейчас Владимир Путин получит то, что ему нужно, в частности оккупированные территории, он будет готов к войне с НАТО не через 6 – 7 лет, а уже через 3 года.
В этом смысле европейские партнеры начали активно перевооружаться. Однако оружие, которое они покупают, в Украине уже сейчас выполнило бы свою функцию.
"Сегодня нужно переводить риторику в другую плоскость. Не "Украина проигрывает Путину", а "Запад проигрывает" ему. Этот тезис будет понятен рядовому избирателю в США или Европе", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.
О чем пишут западные СМИ
- В The Washington Post вышла статья, в которой анализируется ход украинского контрнаступления. Журналисты пишут, что Валерий Залужный приостановил контрнаступление (в направлении Работиного), когда с самого начала оно пошло не по плану.
- Главнокомандующий вместо массированного наступления ВСУ, согласованного с американскими военными, ввел продвижение украинских защитников небольшими группами. Это позволило сохранить жизни людей и технику, хотя замедлило наступательное движение.
- Издание The Economist пришло к выводу, что Путин, кажется, может "победить" в войне на Украине. Журналисты обосновывают свои мнения тем, что Россия поставила свою экономику на военные рельсы, закупает оружие и технику за границей.
- К тому же Путин, по мнению издания, "подрывает убеждение Запада" в том, что Украина после войны будет "процветающей европейской демократией".
- В то же время Запад, как пишет The Economist, мог бы прилагать больше усилий, чтобы "разочаровать Путина".