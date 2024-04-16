Посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый рассказал 24 Каналу, что как Соединенные Штаты, так и другие партнеры Украины хорошо понимают, что нужно Украине для победы. Однако у них есть стратегия, которой они придерживаются, и это мешает им действовать решительно.

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Когда помощь Украине могут усилить помощь Украине

Во время массированной атаки Ирана США и ряд других стран помогли Израилю отразить мощный удар врага. После этого Белый дом заявил, что не сможет так же помогать Украине. То же самое мы услышали и от главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона.

Они боятся России, боятся ее ядерного оружия, которого еще нет у Ирана. То, что предлагает администрация США для Израиля – принять то, что они вместе с партнерами защитились от массированного удара, как победу Израиля. Это такая же история, как и у нас. Нельзя победить, если ты будешь пытаться только защищать какие-то объекты. Всегда больше будет атак, чем защиты,

– подчеркнул Валерий Чалый.

Говорится не просто о количестве систем ПВО, их недостаток или нашу большую территорию. Такая стратегия просто является неправильной и проигрышной.

"Они это прекрасно понимают, не думайте, что нет. Только под каким-то публичным давлением и рисками для их стран (партнеры – 24 Канал), могут принимать решение об усилении наших расширенных оборонных возможностей. Имею в виду, несколько сотен ракет ATACAMS, Taurus, несколько эскадрилий самолетов с миллионом снарядов. Все это на самом деле есть. Это не бюрократия или логистика, это – стратегия", – объяснил экс-посол.

В Украине остается только один путь – максимально сплотить все усилия на производство собственного оружия. Над этим уже работают, и это уже дает определенные результаты. Украина декларирует производство дальнобойных дронов, которые могут преодолевать расстояние более 1000 километров. Сосредоточиться также нужно и на производстве дальнобойных ракет.

"Наши шансы на помощь партнеров тогда возрастут. Они хотят помогать там, где видят гарантированную победу. Это циничная позиция, да. Но ошибаются они в том, что просчитываются. Иногда ресурсы, которые сейчас смелее вкладывали бы, сэкономили бы то, что может быть в будущем. Далее – риски будут только расти", – подчеркнул Чалый.

Проблема не только в США

Украина не может самостоятельно вести войну на истощение в долгой перспективе. Поддержка от партнеров для нашего государства является критически важной.

Когда мы не имеем возможности ни самолетами, ни системами ПВО полностью наши города, это означает, что наш тыл – в Европе. Тылы должны работать. У тех, кто говорит не требовать чего-то от партнеров, потому что это нам защищаться, неправильная позиция. Есть много аргументов, почему мы должны говорить о коллективной обороне европейской безопасности, а не только оборону Украины,

– подчеркнул Чалый.

Поэтому неправильно и говорить в этом контексте только о Соединенных Штатах Америки. Проблема есть и в самом Европейском Союзе. В 2008 году, после атаки России на Грузию, Европа сократила расходы на оборону. То же самое произошло и после оккупации Крыма и вторжения России на Донбасс в 2014 году.

"Это просто неготовность всех к войне, к которой долго готовился Путин. Мы не можем в этом смысле выдвигать претензии, но мы должны говорить о перспективе. Аргументы есть, конечно. Только на том, что Украина отдала ядерное оружие, США сэкономили 100 миллиардов долларов. Такой суммы за этот период США нам даже не предоставили", – отметил экс-посол.

Конечно, Соединенные Штаты являются одними из крупнейших украинских союзников в этой войне, за это им нужно быть благодарным. Однако вместе с тем нужно искать аргументы, которые бы объясняли ошибочность их стратегии. Ведь если сегодня быть более решительными, то завтра не придется сталкиваться с гораздо более серьезными вызовами.

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