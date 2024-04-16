Посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий розповів 24 Каналу, що як Сполучені Штати, так і інші партнери України добре розуміють, що потрібно Україні для перемоги. Однак у них є стратегія, якої вони притримуються, і це заважає їм діяти рішуче.

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Коли допомогу Україні можуть посилити

Під час масованої атаки Ірану США та низка інших країн допомогли Ізраїлю відбити потужний удар ворога. Після цього Білий дім заявив, що не зможе так само допомагати Україні. Те ж саме ми почули і від очільника МЗС Великої Британії Девіда Кемерона.

Вони бояться Росії, бояться її ядерної зброї, якої ще немає в Ірану. Те, що пропонує адміністрація США для Ізраїля – прийняти те, що вони разом з партнерами захистились від масованого удару, як перемогу Ізраїля. Це така ж історія, як і в нас. Не можна перемогти, якщо ти намагатимешся лише захищати якісь об'єкти. Завжди більше буде атак, ніж захисту,

– наголосив Валерій Чалий.

Мовиться не просто про кількість систем ППО, їхню недостачу чи нашу велику територію. Така стратегія просто є неправильною та програшною.

"Вони це прекрасно розуміють, не думайте, що ні. Лише під якимось публічним тиском і ризиками для їхніх країн (партнери – 24 Канал), можуть ухвалювати рішення про підсилення наших розширених оборонних можливостей. Маю на увазі, кілька сотень ракет ATACAMS, Taurus, кілька ескадрилей літаків з мільйоном снарядів. Все це насправді є. Це не бюрократія чи логістика, це – стратегія", – пояснив експосол.

В Україні залишається лише один шлях – максимально згуртувати всі зусилля на виробництво власної зброї. Над цим уже працюють, і це вже дає певні результати. Україна декларує виробництво далекобійних дронів, які можуть долати відстань на понад 1000 кілометрів. Зосередитись також потрібно і на виробництві далекобійних ракет.

"Наші шанси на допомогу партнерів тоді зростуть. Вони хочуть допомагати там, де бачать гарантовану перемогу. Це цинічна позиція, так. Але помиляються вони в тому, що прораховуються. Іноді ресурси, які зараз сміливіше вкладали б, зекономили б те, що може бути в майбутньому. Далі – ризики лише зростатимуть", – підкреслив Чалий.

Проблема не лише у США

Україна не може самостійно вести війну на виснаження в довгій перспективі. Підтримка від партнерів для нашої держави є критично важливою.

Коли ми не маємо можливості ні літаками, ні системами ППО повністю наші міста, це означає, що наш тил – в Європі. Тили повинні працювати. У тих, хто каже не вимагати чогось від партнерів, бо це нам захищатися, неправильна позиція. Є багато аргументів, чому ми маємо говорити про колективну оборону європейської безпеки, а не лише оборону України,

– наголосив Чалий.

Тому неправильно й говорити у цьому контексті лише про Сполучені Штати Америки. Проблема є й у самому Європейському Союзі. У 2008 році, після атаки Росії на Грузію, Європа скоротила видатки на оборону. Те ж саме відбулося й після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас у 2014 році.

"Це просто неготовність усіх до війни, до якої довго готувався Путін. Ми не можемо в цьому сенсі висувати претензії, але ми маємо говорити про перспективу. Аргументи є, звісно. Лише на тому, що Україна віддала ядерну зброю, США зекономили 100 мільярдів доларів. Такої суми за цей період США нам навіть не надали", – зазначив експосол.

Звісно, Сполучені Штати є одними з найбільших українських союзників у цій війні, за це їм потрібно бути вдячним. Однак разом з тим потрібно шукати аргументи, які б пояснювали помилковість їхньої стратегії. Адже якщо сьогодні бути рішучішими, то завтра не доведеться зіштовхуватися з набагато серйознішими викликами.

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