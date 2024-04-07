Сейчас появляется все больше каких-то идей и предложений, которые имеют целью только одно – торможение принятия решения, например, разделение пакета помощи Украине и Израилю. Об этом 24 Каналу сказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, подчеркнув, что если бы законопроект сейчас вынесли бы на голосование, то он получил бы 280 голосов в Палате представителей.

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Кто и почему тормозит помощь Украине

Кроме того, Рашкин убежден, что сейчас скандальный Дональд Трамп своим вредительством держит в заложниках Республиканскую партию и определенным образом вообще внешнюю политику Штатов. В то же время Майк Джонсон вероятно считает, что лучшее для его карьеры – держаться Трампа.

Джонсон говорит, что он поставит что-то на голосование 9 апреля он мог бы сделать это прямо сейчас. Он может вызвать всех с каникул на голосование, но этого не произойдет, потому что он будет затягивать дальше, а потом открывать новую "банку причин", мол, что еще мы можем сделать,

– сказал американский депутат.

Например, предложение о передаче Украине замороженных российских активов действительно важно и это обязательно надо сделать. Однако сейчас, когда Украина нуждается в военной помощи – это является затягиванием, которое спикер Джонсон может использовать. Мол, если мы говорим об этом, то можем обсудить еще какие-то предложения.

Важно! Примечательно, что главную стратегию затягивания Джонсон "одолжил" как раз таки у Дональда Трампа. Она заключается в том, чтобы предложить законопроект, который не пройдет. Однако его рассмотрение займет определенное время.

У республиканцев будут проблемы

Впрочем, заявления о критичности ситуации таки должны иметь влияние, и давление американцев на конгрессменов будет расти. Это означает, что тема Украины станет еще более важной на предстоящих выборах в США.

"Тема Украины не станет решающей на выборах, но станет еще одной причиной, почему у республиканцев будут проблемы", – подытожил Рашкин.

Голосование по помощи могут перенести