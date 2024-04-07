Зараз з'являється дедалі більше якихось ідей і пропозицій, які мають на меті лише одне – гальмування ухвалення рішення, наприклад, розділення пакета допомоги Україні та Ізраїлю. Про це 24 Каналу сказав громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, підкресливши, що якби законопроєкт зараз винесли б на голосування, то він отримав би 280 голосів у Палаті представників.

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Хто і чому гальмує допомогу Україні

Крім того, Рашкін переконаний, що наразі скандальний Дональд Трамп своїм шкідництвом тримає у заручниках Республіканську партію та певним чином узагалі зовнішню політику Штатів. Водночас Майк Джонсон імовірно вважає, що найкраще для його кар'єри – триматися Трампа.

Джонсон говорить, що він поставить щось на голосування 9 квітня він міг би зробити це прямо зараз. Він може викликати усіх з канікул на голосування, але цього не відбудеться, бо він затягуватиме далі, а потім відкривати нову "банку причин", мовляв, що ще ми можемо зробити,

– сказав американський депутат.

Наприклад, пропозиція щодо передачі Україні заморожених російських активів є дійсно важливою і це обов'язково треба зробити. Однак зараз, коли Україна потребує військової допомоги – це є затягуванням, яке спікер Джонсон може використати. Мовляв, якщо ми говоримо про це, то можемо обговорити ще якісь пропозиції.

Важливо! Примітно, що головну стратегію затягування Джонсон "позичив" якраз таки у Дональда Трампа. Вона полягає у тому, щоб запропонувати законопроєкт, який не пройде. Однак його розгляд займе певний час.

У республіканців будуть проблеми

Утім, заяви про критичність ситуації таки повинні мати вплив, і тиск американців на конгресменів зростатиме. Це означає, що тема України стане ще важливішою на майбутніх виборах у США.

"Тема України не стане вирішальною на виборах, але стане ще однією причиною, чому у республіканців будуть проблеми", – підсумував Рашкін.

Голосування щодо допомоги можуть перенести