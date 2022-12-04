Помощь для Украины – под угрозой: в Пентагоне забили тревогу
Источник:Politico
В Пентагоне призвали Конгресс США как можно быстрее принять законопроект о расходах на 2023 год. В частности, в эти деньги входит помощь для Украины.
Ллойд Остин призвал утвердить финансирование без задержки. Тогда Пентагон сможет продолжать сдерживающую политику.
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Соответствующее заявление глава Пентагона сделал во время Форума национальной обороны имени Рональда Рейгана. Сообщается, что вместо бюджета конгрессмены могут принять "резолюцию о продолжении финансирования. Может говорится сразу о годе, а не месяцах.
Предупреждают, что это заморозит расходы Пентагона на текущее время. Разработка перспективных военных технологий существенно снизится.
В Пентагоне бьют тревогу, что последствия таких решений будут "ужасными". В частности, это повлияет на помощь Украине, которую оказывают Штаты.
Сенаторы США соберутся на тайный брифинг
- СМИ сообщили, что сенаторы США проведут тайный брифинг.
- Детали пока не раскрывают, однако известно, что темой станет вопрос помощи Украине.
- Ранее президент Джо Байден попросил помощи для Украины в размере 37 миллиардов долларов. Об этом заявила Виктория Нуланд. Она добавила, что эта колоссальная помощь направлена на то, чтобы помочь Украине расцвести как суверенному защищенному государству и ускорить стратегическое поражение России.