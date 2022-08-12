Залужный и Ермак побеседовали с Милли и Салливаном: договаривались об оптимизации логистики

Украина и США договорились об оптимизации логистических коридоров. Это, говорят в Офисе Президента, должно усилить устойчивость украинцев в борьбе с российской агрессией.

Об этом поговорили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Ранее в Пентагоне сообщили, что будут оказывать помощь Украине столько, сколько нужно.

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Вашингтон и Киев договорились о расширении сотрудничества

Также в переговорах между представителями Киева и Вашингтона принял участие заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал. В ОП отметили, что стороны обсудили не только оптимизацию логистики в Украине, но и активизацию сотрудничества.

Ермак заверил, что между американцами и украинцами есть высокий уровень взаимопонимания и доверия. Глава Офиса Президента поблагодарил Соединенные Штаты и американский народ за поддержку.

Недавно США объявили о новом пакете поддержки Украины

8 августа Министерство обороны США сообщило о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов. Американцы передадут для ВСУ много боеприпасов для HIMARS и артиллерии, а также боевые машины пехоты и сотни противотанковых систем.

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Смотрите в видео – предоставят ли Украине истребители F-16: