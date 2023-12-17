Политолог Валентин Гладких сказал 24 Каналу, что Европа уже сделала новогодний подарок Украине, поэтому теперь очередь за США. Как известно, там продолжаются дискуссии по поводу совместного пакета помощи, который содержит также средства для Киева.

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"Последние решения свидетельствуют о готовности Европы играть более активную роль в поддержке Украины. Хотя я склонен думать, что США разрешат свои внутриполитические споры и их конгрессмены найдут достаточно политической воли, мудрости и мужества, чтобы одобрить нужное решение до Нового года", – отметил Гладких.

Обратите внимание! Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин должен быть готов делать еще больше для поддержки Украины, если другие ослабеют. Ведь война против России вряд ли закончится в ближайшее время.

Вопрос помощи Украине вне дискуссии в США

Кроме финансирования нужд Киева, пакет помощи содержит также средства для укрепления границ между США и Мексикой. Именно этот вопрос вызвал дискуссию между конгрессменами.

Это вопрос внутриполитической повестки дня. Очень досадно, что мы стали одним из камней преткновения или яблоком раздора. Но на самом деле в США не является дискуссионным вопросом необходимость поддерживать Украину,

– подчеркнул Гладких.

Силы, пытающиеся построить свою предвыборную кампанию на более жестком контроле за границами, просто воспользовались этой возможностью. Однако политолог убежден, что стороны придут к согласию.

Обратите внимание! Администрация Джо Байдена готова к компромиссу с республиканцами, настаивающими на новых ограничениях для мигрантов. Белый дом пойдет на такие уступки, чтобы принять общий пакет помощи.

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