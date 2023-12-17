Політолог Валентин Гладких сказав 24 Каналу, що Європа вже зробила новорічний подарунок Україні, тож тепер черга за США. Як відомо, там тривають дискусії щодо спільного пакета допомоги, який містить також кошти для Києва.

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"Останні рішення якраз свідчать про готовність Європи відігравати активнішу роль у підтримці України. Хоча я схильний думати, що США розв'яжуть свої внутрішньополітичні суперечки і їхні конгресмени знайдуть досить політичної волі, мудрості й мужності, щоб схвалити потрібне рішення до Нового року", – зазначив Гладких.

Зверніть увагу! Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін повинен бути готовим робити ще більше для підтримки України, якщо інші ослабнуть. Адже війна проти Росії навряд чи закінчиться найближчим часом.

Питання допомоги Україні поза дискусією в США

Крім фінансування потреб Києва, пакет допомоги містить також кошти для зміцнення кордонів між США й Мексикою. Саме це питання спричинило дискусію між конгресменами.

Це питання внутрішньополітичного порядку денного. Дуже прикро, що ми стали одним з каменів спотикання або яблуком розбрату. Але насправді в США не є дискусійним питання потреби підтримувати Україну,

– наголосив Гладких.

Сили, які намагаються побудувати свою передвиборчу кампанію на жорсткішому контролі за кордонами, просто скористались цією нагодою. Однак політолог переконаний, що сторони дійдуть згоди.

Зверніть увагу! Адміністрація Джо Байдена готова до компромісу з республіканцями, які наполягають на нових обмеженнях для мігрантів. Білий дім піде на такі поступки, щоб ухвалити спільний пакет допомоги.

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