"Это для безопасности США": Салливан объяснил важность 106 миллиардов для Украины и Израиля

Белый дом опубликовал широкий набор предложений по поддержке Израиля и Украины. Общая стоимость запроса на дополнительное финансирование составляет чуть более 105 миллиардов долларов.

Президент Джо Байден надеется, что Конгресс примет срочные меры с этим законом, и во время выступления в Овальном кабинете вечером 19 октября он привел аргументы в пользу усиления поддержки США своих союзников.

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Почему этот закон важен и для США

План Байдена столкнулся с некоторыми осложнениями, хотя большинство законодателей заявляют, что хотят помочь обеим странам. Палата представителей находится в тупике, не имея возможности принять закон, поскольку республиканское большинство вовсю пытается выбрать нового спикера. Также деньги могут "застрять" в разделенном Сенате, где республиканцы все чаще выступают против помощи Украине и требуют добавить в эту дополнительную пограничную политику.

Но лидер большинства в Сенате Чак Шумер, демократ из Нью-Йорка, заявил, что Сенат выдвинет предложения Байдена как можно скорее.

Этот закон слишком важен, чтобы ждать, пока Палата представителей урегулирует хаос. Демократы в Сенате будут действовать оперативно по этому запросу, и мы надеемся, что наши находящиеся наоборот коллеги-республиканцы присоединятся к нам, чтобы передать это необходимое финансирование,

– сказал он.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл, республиканец от штата Кентукки, также выразил поддержку, но заявил, что Сенат "должен разработать собственное дополнительное законодательство, отвечающее продемонстрированным потребностям нашей национальной безопасности".

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что этот бюджетный запрос "имеет решающее значение для укрепления национальной безопасности Америки и обеспечения безопасности американского народа". Он отметил, что вторжение России в Украину и нападение ХАМАСа на Израиль является "глобальным переломным моментом".

Большинство средств Байден хочет выделить для Украины

Самая большая статья запроса на дополнительное финансирование составляет 61,4 млрд долларов в поддержку Украины. Часть этих денег уйдет на пополнение уже предоставленных Пентагону запасов оружия.

В рамках этого предложения Израиль получит пособие в размере 14,3 миллиарда долларов. По данным Белого дома, большинство этих денег пойдет на создание систем противовоздушной и противоракетной обороны.

На написание законопроекта и согласование его содержания может уйти несколько недель. Слушания по запросу Байдена должны пройти 31 октября.