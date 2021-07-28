Помощь Украине – в национальных интересах Польши – вице-глава Сейма

28 июля 2021 , 10:49
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Источник:

Polskie Radio

Помогать Украине в противостоянии с Россией – в польских национальных интересах. Сейчас наиболее вероятной угрозой для Польши со стороны России является завершение "Северного потока-2".

Об этом сообщила вице-глава Сейма Малгожата Госевская. Политик подчеркнула, что с проблемой запуска российского трубопровода Украина не может остаться одна.

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Говорится об энергетической безопасности не только Украины, но и Европы

Госевская подчеркнула, что несмотря на то, что сейчас война – за тысячу километров от Польши, это не значит, что она не приблизится к польской границе.

В России – сложные внутренние проблемы

Что касается России, то у нее есть сложные внутренние проблемы – экономического характера, поэтому европейские страны должны быть подготовлены к эскалации ситуации. Касательно "Северного потока-2", то говорится об энергетической безопасности не только Украины, но и Центрально-Восточной Европы.

Важно! Госевская отметила, что Украина и другие регионы считают себя обманутыми из-за соглашения насчет российского проекта, которое заключили США и Германия.

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Что известно о соглашении Байдена и Меркель?

США и Германия 21 июля 2021 года согласовали свою позицию по "Северному потоку-2". Они пообещали Украине гарантии транзита газа. Также Германия обязалась инициировать санкции против России, если та будет использовать газ, как геополитическое оружие.
Автор: Ірина Пундор