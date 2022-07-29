"Буду лучшим другом": Трасс анонсировала увеличение военной помощи Украине

Британский министр иностранных дел Элизабет Трасс претендует на премьерское кресло. Она обещает быть самым большим другом Украины, если удастся победить в выборах.

Трасс отметила, что по вопросу Украины будет следовать стопам Бориса Джонсона, который в начале июля объявил о своей отставке. Он был активным сторонником нашего государства после вторжения России в феврале и даже дважды ездил в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

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Трасс обещает быть "лучшим другом Украины"

Трасс, будучи в должности министерства иностранных дел Великобритании, контролировала введение санкций против окружения президента россии владимира путина из-за вторжения в Украину. После отставки Джонсона она стала одним из кандидатов на пост лидера Консервативной партии.

Трасс отметила, что будет работать с союзниками, чтобы предоставить Украине больше оружия и гуманитарной помощи, если станет премьером.

Как премьер-министр я буду самым большим другом Украины – следуя стопам Бориса Джонсона – и полностью возьму на себя обязательство обеспечить неудачу путина в Украине и его стратегическое поражение, и чтобы россия была ограничена в будущем,

– заявила министр.

По ее словам, сейчас совсем не то время, когда нужно говорить об уступках и компромиссах "ужасному диктатору".

"Я кандидат британского народа, которому могут доверять в Украине, и которому они (британцы – 24 канал) могут доверять, чтобы защитить нашу свободу и дома, и за границей", – подчеркнула Трасс.

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Уоллес поддерживает кандидатуру Трасс

Конкурентом Трасса на должность нового британского премьера является бывший министр финансов Риши Сунак. По данным опросов, именно глава МИД лидирует среди членов Консервативной партии, которые и должны окончательно решить, кто станет следующим главой правительства.

Кроме этого, по информации The Times, Трасс поддерживает и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, она является "единственным кандидатом", имеющим опыт, чтобы руководить нацией с первого дня в должности. Уоллес отметил, что также Трасс – "прямая и подразумевает именно то, о чем говорит".

"Лиз Трасс – победитель не потому, что она является ловким продавцом, а потому, что она – аутентичная", – отметил министр.

Уоллес добавил, что сидел вместе с министершей в кабинете на двусторонних встречах и международных саммитах. Он знает, что Трасс всегда стоит на своем.

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