Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, если США примут решение о предоставлении финансовой помощи Украине, то найдется способ убедить Венгрию.

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Важное решение США

Андрей Вигиринский уверен, что финансирование со стороны ЕС будет принято. В то же время все зависит от принятия решения со стороны Штатов. Когда США проголосуют в 2024 году о выделении пакета помощи, то также будет утверждено решение Евросоюза.

Европейские партнеры в вопросах, которые касаются обеспечения нашей обороноспособности и финансовой поддержки, опираются на то, насколько солидарны шаги американцев,

– объяснил он.

Есть методы, чтобы убедить Виктора Орбана. В частности, Венгрию могут заверить, что сумма финансовых отчислений в их пользу не изменится после принятия финансовой поддержки Украины.

"Я склонен думать, что вопрос 50 миллиардов не находится в плоскости Венгрии. Он находится в плоскости желания ЕС понимать, не перекладывает ли США финансовую поддержку Украины на них", – добавил политолог.

Позиция Орбана относительно Украины: главное