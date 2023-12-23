Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, если США примут решение о предоставлении финансовой помощи Украине, то найдется способ убедить Венгрию.
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Важное решение США
Андрей Вигиринский уверен, что финансирование со стороны ЕС будет принято. В то же время все зависит от принятия решения со стороны Штатов. Когда США проголосуют в 2024 году о выделении пакета помощи, то также будет утверждено решение Евросоюза.
Европейские партнеры в вопросах, которые касаются обеспечения нашей обороноспособности и финансовой поддержки, опираются на то, насколько солидарны шаги американцев,
– объяснил он.
Есть методы, чтобы убедить Виктора Орбана. В частности, Венгрию могут заверить, что сумма финансовых отчислений в их пользу не изменится после принятия финансовой поддержки Украины.
"Я склонен думать, что вопрос 50 миллиардов не находится в плоскости Венгрии. Он находится в плоскости желания ЕС понимать, не перекладывает ли США финансовую поддержку Украины на них", – добавил политолог.
Позиция Орбана относительно Украины: главное
- 14 декабря в Брюсселе приняли решение, что начнут переговоры с Украиной о членстве в ЕС. В ходе голосования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показательно вышел из зала. Он пытался продемонстрировать свое несогласие, но решение было принято без него, потому что делегата вместо себя венгерский премьер не оставил.
- Венгрия наложила вето на долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, в рамках которой должны были выделить 50 миллиардов евро. Этот вопрос смогут повторно рассмотреть в начале 2024 года. В ЕС отмечают, что пакет помощи не отклонен полностью, а отложен.
- Виктор Орбан выразил свои опасения, что вступление Украины в ЕС якобы "заберет у Венгрии все европейские деньги". Также он заявил, что никогда еще не было такого, чтобы страна в состоянии войны стремилась стать частью Евросоюза.
- В то же время премьер-министр не исключает, что страны Евросоюза могут выделить Украине 50 миллиардов евро и без Венгрии. Для этого следует заключить отдельное соглашение между 26 другими государствами-членами на саммите в начале 2024 года.