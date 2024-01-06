В случае, если не договорятся: Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине
Европейский союз в феврале должен согласовать помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро на 4 года. Однако в блоке готовят также альтернативные решения на случай, если добиться договоренностей не удастся.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на конференции заявила, что Европейская комиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине. Подробностей она раскрывать не стала. 24 Канал.
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Это запасной вариант
Перед Рождеством 25 декабря Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 млрд евро. Это был последний транш программы в 18 млрд евро на 2023 год.
Приоритет – это достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае,
– сказала фон дер Ляен.
В свою очередь бельгийский премьер выразил надежду на то, что программу на 50 миллиардов евро помощи удастся согласовать без проблем. В то же время у Брюсселя есть немного времени для того, чтобы согласовать свое решение.
Продолжат ли США и ЕС финансировать Украину в 2024 году
- Financial Times выпустила свой традиционный прогноз на 2024 год. Он касался наиболее резонансных и громких политических и экономических событий. В издании написали, что в администрации Байдена и дальше решительно настроены на продолжение снабжения помощи, несмотря на некоторые разногласия в Конгрессе. Однако в случае избрания Трампа процесс может замедлиться.
- Также прогнозируется, что ЕС все-таки сможет обойти вето Венгрии и выделить 50 миллиардов евро дополнительной помощи.
- В 2024 году для Украины необходимо 42 миллиарда евро для поддержания собственной экономической стабильности. Такая помощь западных партнеров покроет необходимые бюджетные расходы