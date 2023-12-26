Венгрии дали время подумать, – Кулеба ответил, выделит ли ЕС 50 миллиардов евро для Украины
Венгрия блокирует выделение транша для Украины. В то же время в МИДе убеждены, что это решение все равно примут.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем интервью, которое транслировали в эфире телемарафона рассказал, что страны Евросоюза так или иначе одобрят решение по выделению 50 миллиардов евро для Украины. Это произойдет даже на попорах вето Венгрии.
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ЕС не хотят принимать решения без одной страны
По словам Кулебы, принятие этого транша перенесли на начало 2024 года не из-за вето Венгрии. Таким образом блок хотел дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств. Причина в том, что "в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны".
Глава МИД не сомневается, что решение о выделении этих средств точно будет.
Вопрос остался один: сделают ли это 27 стран вместе – все члены ЕС включая Венгрию, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров, – выделят ли эти деньги 26 стран Европейского союза без Венгрии,
– отметил министр.
Он подчеркнул, что страны ЕС переживают вопрос единства блока.
От чего зависит помощь Украины от ЕС
- На принятие решения влияет не столько венгерский премьер Виктор Орбан, сколько выделение поддержки нашего государства со стороны США. Такое мнение 24 Канала озвучил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, если США примут решение о предоставлении финансовой помощи Украине, то найдется способ убедить Венгрию.
- Есть методы, чтобы убедить Виктора Орбана. В частности, Венгрию могут заверить, что сумма финансовых отчислений в их пользу не изменится после принятия финансовой поддержки Украины.
- Вигиринский сказал, что Евросоюз пытается понять, не переводят ли США вопросы поддержки Украины на них.