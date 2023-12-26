Венгрии дали время подумать, – Кулеба ответил, выделит ли ЕС 50 миллиардов евро для Украины

Венгрия блокирует выделение транша для Украины. В то же время в МИДе убеждены, что это решение все равно примут.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем интервью, которое транслировали в эфире телемарафона рассказал, что страны Евросоюза так или иначе одобрят решение по выделению 50 миллиардов евро для Украины. Это произойдет даже на попорах вето Венгрии.

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ЕС не хотят принимать решения без одной страны

По словам Кулебы, принятие этого транша перенесли на начало 2024 года не из-за вето Венгрии. Таким образом блок хотел дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств. Причина в том, что "в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны".

Глава МИД не сомневается, что решение о выделении этих средств точно будет.

Вопрос остался один: сделают ли это 27 стран вместе – все члены ЕС включая Венгрию, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров, – выделят ли эти деньги 26 стран Европейского союза без Венгрии,

– отметил министр.

Он подчеркнул, что страны ЕС переживают вопрос единства блока.

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