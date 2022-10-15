"Россия пыталась сделать из немцев дураков": что влияет на желание ЕС помогать Украине

Европейский Союз всячески поддерживает Украину в войне против России, оказывая нам военную и финансовую помощь, а также вводя санкции против государства-агрессора. И больше всего на активизацию такой помощи влияет динамика на фронте.

Европа видит, что Украина побеждает

Об этом 24 каналу рассказал главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, когда в ЕС видят, что Украина не только обороняется, но и наступает, поддержка европейцев усиливается.

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У них появляется такой драйв – мол, мы хотим быть рядом с Украиной не только потому, что она отстаивает те ценности, на которых собственно построен Европейский Союз, но еще и потому, что есть ощущение, что это действительно сторона, которая побеждает. То есть знаете, всегда приятнее быть с тем, кто победит,

– заметил эксперт.

В то же время новости из России указывают на то, что внутри страны уже есть ощущение поражения, а, как известно, поражение – сирота, много родителей у победы. Поэтому Европа хочет быть одним из родителей победы, которую получит Украина.

Что изменилось у Германии

Иван Ус подчеркнул, что говоря о помощи от Европейского Союза следует обратить особое внимание на самую большую его экономику, а именно Германию. Эта страна также в последнее время стала больше поддерживать Украину, и, наконец, предоставила нам то, что давно обещала, в том числе и систему ПВО IRIS-T.

"Я связываю это не с тем, что был обстрел Киева в понедельник (10 октября – 24 канал), который задел и здание, где расположено консульство Германии, а со взрывами, произошедшими на "Северном потоке-1" и "Северном" потоке-2", – говорит он.

По словам эксперта, хотя официально неизвестно, кто стоит за подрывами газопроводов, соответствующие службы в Германии уже должны понимать, что это теракт, совершенный Россией. Таким образом, она еще больше становится страной-террористом в глазах немцев. Ведь сначала сделала из них дураков из-за возвращения обслуживаемой в Канаде турбины и из-за которой Германия нарушила наложенные на Россию санкции, а теперь еще и организовали эти взрывы.

Они понимают, что теперь Россия будет говорить, что не может поставлять им газ из-за взрывов на "Северном потоке", но ведь можно отстроить "Северный поток-2". Россия продолжает играть в игры, но немцам очень не нравится, когда их пытаются оставить в дураках.

И вот сейчас у нас есть ответ, когда Германия более активно начала присоединяться к этой игре, и это значит, что военная поддержка от ЕС не только не будет уменьшаться, а наоборот может еще и расти,

– считает Ус.

Деньги или ценности – что важнее для ЕС

Как отметил эксперт, определенный период создавалось впечатление, что деньги для Европейского Союза побеждали ценности. Но динамика на фронте, поведение России и, что самое важное, то, что ЕС заявил, что будет диверсифицировать источники поставок водорода, это изменили.

Ус убежден, что о диверсификации, то есть рассмотрении других поставщиков, кроме России, нужно было говорить еще до 24 февраля. Однако тогда европейские страны полагали, что это невозможно. Но все же эти страны нашли, сейчас уже есть договоренности с Азербайджаном, Катаром, Нигерией, Алжиром, Норвегией и США, которые поставляют сжиженный газ.

Поэтому резервуары газа, например, в той же Германии и Франции, почти полные. Фактически это означает, что страны уже снизили свою зависимость. И, возможно, даже в середине следующего года уже будут готовы сказать России, что не требуют ее газа и нефти по банальной причине. Просто потому, что россияне – не единственные, кто может дать эти энергоресурсы, все остальные не тянут за собой такой кровавый шлейф.

Это, кстати, также будет влиять на желание Европы помогать, потому что пока главным сдерживающим фактором является зависимость от российских энергоносителей. Когда будет четко понятно, что никакой зависимости нет, будет и большая помощь, и ценности будут побеждать деньги,

– подытожил Иван Ус.

Иван Ус о том, что влияет на поддержку Украины Европейским Союзом: смотрите видео

Какие страны больше всего помогают Украине

В Kiel Institute подсчитали, кто из мирового сообщества больше поддерживает и помогает Украине бороться с российской агрессией. Статистику подвели за период с начала полномасштабной войны 24 февраля по 3 августа, то есть чуть больше, чем за 5 месяцев противостояния.

Так, безоговорочным лидером среди наших партнеров ожидаемо стали США, которые предоставили и анонсировали Украине в общей сложности 52,311 миллиарда евро. Важно, что большую часть этой суммы составила военная помощь – 27,65 миллиарда евро. Далее рейтинг по количеству уже предоставленной, а также обещанной именно военной помощи выглядит так: