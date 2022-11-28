Германия предоставляет Украине не мало оружия, проблема только в ее риторике, – аналитик

Германия приняла более миллиона украинских беженцев, а также предоставила нашему государству немногим меньше военной помощи, чем Великобритания. Впрочем, в обществе принято считать, что Германия не самый преданный наш союзник.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил, что британцы, которых мы справедливо считаем большими друзьями Украины, с самого начала полномасштабной войны имели очень четкую позицию.

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Проблема в словах, а не в действиях

По словам Клочка, Борис Джонсон, который на тот момент был премьер-министром Великобритании, не озвучивал таких реплик как: "Мы подумаем", "Мы решим", "Мы не хотим эскалации" и так далее.

Германия же, хоть в общем объеме военной и финансовой помощи не очень отстала от Британии, имела довольно странную риторику. Лидеры Германии постоянно говорили об эскалации, сомнениях, задержках с передачей тяжелого вооружения и тому подобное.

Вследствие этого в Украине и сформировалось негативное общественное мнение по поводу власти Германии, больше причин нет. Немцы просто неправильно себя позиционировали, хотя немецкое общество в подавляющем большинстве очень положительно относится к украинцам, но, конечно, там есть и пророссийски настроенные люди.

Они поддерживают и готовы делать это дальше. С этим проблемы нет, единственное, что власти заняли не очень правильную позицию на внешней арене,

– подытожил Клочок.

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