Важный экспорт: на какую помощь от Южной Кореи может рассчитывать Украина

Южная Корея намерена пересмотреть вопрос о поставках военной помощи Украине. Однако она может предложить нашему государству и другую поддержку.

Эксперт из Южной Кореи Леонид Петров рассказал 24 Каналу, что Южная Корея имеет интерес в экспорте товаров и технологий в нашу страну. Это государство готово поделиться ресурсами для победы Украины в войне.

Смотрите также Имеют мощный ВПК: действия КНДР могут побудить Южную Корею помогать Украине

На какую помощь может рассчитывать Украина

Южная Корея, по словам Петрова, является одним из самых мощных производителей оружия. Эта страна экспортирует свое вооружение на весь мир. Недавно Южная Корея подписала договор о продаже оружия в Румынию.

Сможет ли Украина получить экономическую и военную помощь от Южной Кореи, будет зависеть только от Администрации Южнокорейского президента Юн Сок Йоля, который очень решительно настроен на поддержку Украины,

– подчеркнул эксперт из Южной Кореи.

Руководство Южной Кореи страны рассматривает помощь странам, которые развиваются, например, странам Африки и Азии. Украина также представляет интерес для Южной Кореи в плане будущего импорта товаров, технологий и инфраструктурных проектов в нашу страну.

Я думаю, что Южная Корея сделала правильный выбор. Она рассматривает ту ситуацию, в которой сейчас находится Украина и сравнивает себя в тот момент, когда 50 – 70 лет назад она боролась с силами, которые пытались уничтожить ее государственность,

– отметил Петров.

Он добавил, что в Южной Корее есть возможность поделиться опытом и ресурсами для достижения победы Украины.