Об этом 24 Каналу заявила народный депутат от Голоса Галина Васильченко, отметив, что украинская парламентская делегация имела ряд очень важных встреч. В частности, со спикером Сейма, мэром города Вильнюс и литовскими парламентариями.
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Продвигает ли Литва украинские вопросы
"Ключевые вещи, которые мы адвокатировали для Украины, конечно, это вопросы связанные с войной, с нашей обороной и тем, как нам выстоять. Как наши партнеры могут определенным образом нам помочь", – подчеркнула Васильченко.
Кроме того, что Литва сама помогает Украине, она очень активно адвокатирует украинские вопросы на международной арене. Говорится, в частности, о европейской интеграции украинского государства.
"Ожидаем очень важный саммит в июне по открытию уже самого процесса переговоров. Для нас очень важно должным образом подготовиться, выполнить все свои "домашние задания", – сказала нардеп.
В то же время для Украины очень важна поддержка ее партнеров, в частности, стран-членов ЕС. Все, чтобы она была максимальной, чтобы открыть переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз.
Параллельно с тем на правительственном и парламентском уровне продолжается подготовка Украины с международными партнерами насчёт Вашингтонского саммита НАТО. Он запланирован на июль. Это чрезвычайно важное событие.
Литовские партнеры помогают продвигать вопрос насчёт того, чтобы Украина могла получить важные и решительные заявления о будущей помощи и будущих шагах интеграции в ЕС и НАТО.
Мы активно также адвокатировали вопрос, чтобы наши партнеры помогали нам убеждать те страны, которые нам предоставляют дальнобойное оружие, чтобы мы имели возможность и разрешение этим оружием бить по складах, производствах оружия на территории России,
– отметила Галина Васильченко.
Литва поддерживает украинское государство
- Эта страна готова отправить в Украину своих военных, чтобы тренировать украинских защитников. Премьер Литвы отметила, что ее страна еще до полномасштабного вторжения России в Украину помогала с обучением украинских бойцов.
- Руководительница литовского правительства добавила, что они готовы к отправке своих сил в сотрудничестве с другими заинтересованными странами.
- Между тем министр иностранных дел Литвы намекнул, что украинские военные могли бы бить по территории Беларуси – по российским военным целям, если Москва их туда переместит.