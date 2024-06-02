Об этом 24 Каналу заявила народный депутат от Голоса Галина Васильченко, отметив, что украинская парламентская делегация имела ряд очень важных встреч. В частности, со спикером Сейма, мэром города Вильнюс и литовскими парламентариями.

Смотрите также Как Украине могут помочь войска партнеров: Свитан назвал возможные сценарии

Продвигает ли Литва украинские вопросы

"Ключевые вещи, которые мы адвокатировали для Украины, конечно, это вопросы связанные с войной, с нашей обороной и тем, как нам выстоять. Как наши партнеры могут определенным образом нам помочь", – подчеркнула Васильченко.

Кроме того, что Литва сама помогает Украине, она очень активно адвокатирует украинские вопросы на международной арене. Говорится, в частности, о европейской интеграции украинского государства.

"Ожидаем очень важный саммит в июне по открытию уже самого процесса переговоров. Для нас очень важно должным образом подготовиться, выполнить все свои "домашние задания", – сказала нардеп.

В то же время для Украины очень важна поддержка ее партнеров, в частности, стран-членов ЕС. Все, чтобы она была максимальной, чтобы открыть переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз.

Параллельно с тем на правительственном и парламентском уровне продолжается подготовка Украины с международными партнерами насчёт Вашингтонского саммита НАТО. Он запланирован на июль. Это чрезвычайно важное событие.

Литовские партнеры помогают продвигать вопрос насчёт того, чтобы Украина могла получить важные и решительные заявления о будущей помощи и будущих шагах интеграции в ЕС и НАТО.

Мы активно также адвокатировали вопрос, чтобы наши партнеры помогали нам убеждать те страны, которые нам предоставляют дальнобойное оружие, чтобы мы имели возможность и разрешение этим оружием бить по складах, производствах оружия на территории России,

– отметила Галина Васильченко.

Литва поддерживает украинское государство