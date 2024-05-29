Западные государства могут принять решение об участии своих войск в противостоянии. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил 24 Каналу, как это может произойти.

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Теоретически и технически это возможно

Роман Свитан отметил, что россияне последние несколько месяцев пытаются прорвать линию фронта на Донецком и Покровском направлениях и выйти на оперативное пространство. Для этого у них собрано достаточное количество средств и новые части, которые еще не входили в боевое столкновение.

Они ждут прорыва фронта для того, чтобы выйти на оперативку, дойти до Покровска, до линии Покровск – Белополье. Это почти западные границы Донецкой области. Административные границы. Поэтому стратегическую задачу россиян понимает наше военно-политическое руководство и европейские страны-союзники,

– объяснил он.

Поэтому страны Запада принимают решение, если такие вещи могут произойти, об участии своих войск в противостоянии. Например, это может быть участие западных военных для прикрытия границы с Беларусью со стороны Украины. Это примерно тысяча километров, которыми управляют российские захватчики.

Полковник запаса ВСУ предположил, что чтобы дать возможность ВСУ, например, сняться с этих рубежей и перейти на восточный фронт для отрезания прорыва, западные войска могут стать на их место.

"Допустим, войска Польши, стран Балтии могут развернуться вдоль украинско-белорусской границы. Теоретически и технически это возможно. Поэтому это не прямые боестолкновения с российскими войсками, а такое замещение наших войск", – предположил военный эксперт.

Также Украина имеет границу с непризнанным Приднестровьем. Там также стоят украинские войска. Их можно снять и, например, отправить на восточный фронт, чтобы остановить российскую армию. Таким образом там могут размещаться западные войска.

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